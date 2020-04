¡Luis Abinader: próximo presidente de la RD!

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

1 – En un artículo que publiqué una semana antes de las elecciones de mayo del 2016, advertí a mis conciudadanos que si reelegíamos a Danilo Medina íbamos a “llorar lágrimas de sangre”. Posteriormente, desde el principio del año 2020 hasta la fecha, he estado alertando, que Danilo con su enfermizo aferramiento al poder, conduce al país a la bancarrota y a la barbarie de una guerra civil.

2 – En este contexto, también he recalcado a no confiar en los movimientos políticos de Leonel (pues me lucen desvaríos), y denunciando, que Danilo, aprovechándose de la tragedia existencial producida por la pandemia del coronavirus, ha elaborado un conjunto de tácticas y estrategias para comprar las elecciones de mayo, acciones éstas que ha conformado bajo la guía de los más inescrupulosos asesores electorales nacionales e internacionales, como es el caso de Marcos Caisutti, a quien el danilismo le ha pagado un cheque por 9 millones de pesos por asesoramiento, en medio de las terribles precariedades económicas y sanitarias que ha producido la pandemia del coronavirus.

3 – En esos artículos he traído a colación los malos manejos de la administración de Danilo y sus buitres, principalmente de aquellos que responden a los nombres de José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo y Monchy Fadul. También han sido objeto de mis catilinarias, los que funcionan dizque sin cartera, como Francisco Domingo Brito, Rubén Jiménez Bichara, Andrés Navarro, Carlos Amarante Baret y Temístocles Montás entre otros buitres. En esos trabajos también hemos abordado a Reinaldo Pared Pérez, al grotesco “profesor” Radhamés Camacho y a otros inefables multimillonarios.

4 – En mi artículo – “Danilo conduce al país a la bancarrota y a la barbarie de una guerra civil” – expuse: “Danilo ha empeorado la situación del país en todos sus aspectos estatales y comunitarios, hasta lo insospechadamente obsceno. No hay un solo estamento gubernamental que no haya sido corrompido y malogrado a niveles escandalosos. Sus políticas públicas han sido un desastre total. La salud, la educación, la inseguridad ciudadana, la inmigración ilegal, la agropecuaria, el Medio Ambiente, el sistema de justicia, toda la administración pública y hasta los sectores privados, han sido inficionados por la corrupción y la ineficiencia al grado de desastre nacional. La condición del país bajo la conducción de Danilo, se ha tornado desesperante y peligrosa para todos. Principalmente, el robo al erario en los gobiernos de Danilo ha sido exponencial hasta lo espeluznante. En estas gobernaciones el crecimiento de las fortunas personales de José Ramón Peralta y del penco Gonzalo Castillo, han sido fabulosas, con la agravante, que las exhiben sin empacho y sin miedo a consecuencias judiciales, porque ya ellos se creen por encima de bien y del mal.

5 – En la gobernanza de Danilo, el nepotismo ha venido siendo inverosímil. Sus familiares y los de la esposa, los mismo que los de sus funcionarios, se tragan millones de pesos del erario en botellas y con negocios ilícitos a costa de saquear las arcas del Estado.

6 – Danilo ha endeudado al país de forma tan exorbitante e irresponsable, que literalmente ha hipotecado a la patria con los organismos internacionales de los imperios. Estos préstamos, en días no muy lejanos van a producir el colapso total de nuestra economía, en lo que el peso llegará al 200 X I con relación al dólar. Entonces habrá crujir de dientes y mucho llorar en el muro de las lamentaciones. Paradójicamente, es el mismo Danilo quien ha anunciado esta problemática por venir cuando afirmó: – “la gobernanza del país sería muy difícil para el presidente por venir, precisamente por causa de que el país está endeudado por encima del 50% de su PBI” -. Lo triste del caso es, que Danilo a pesar de tener conciencia de lo que significa un endeudamiento a esos niveles, sigue cogiendo prestamos, como si los mismos no tuvieran ninguna repercusión negativa para el país, ignorando sus propios vaticinios.

7 – En medio de este panorama desolador, Danilo está maniobrando de manera inescrupulosa y antidemocrática para sentar en el poder al Penco de Gonzalo Castillo, un hombre sin luces y corrupto de alto vuelo, que habla y actúa como un estúpido, con lo que ha dado demostraciones sobradas de que no tiene la mínima capacidad para dirigir un Estado, es decir, para ser un estadista y el Primer Magistrado de la Nación.

8 – Es un crimen de lesa patria esta imposición del Penco Gonzalo por parte de Danilo Medina, y más cuando lo está haciendo con fraude y compra masiva de votos con millones de pesos tomados del erario para hacer a ese incompetente, un presidente títere a su servicio, tal como hacia Trujillo en su tiempo con otros pencos.

9 – La precedente descripción de las funestas acciones del danilismo para con nuestra patria, se constata a diario con los hechos. La malignidad de este gobierno, las estamos sufriendo una vez más con su macabro obrar frente a la pandemia del coronavirus, aprovechando esta situación para sacar provecho electoral a favor del maltrecho Penco.

10 – Aún no está claro cuál será la decisión del danilismo con respecto a la fecha de las elecciones, que la Constitución fija para el domingo 17 de mayo, pero que, por los motivos del coronavirus la misma ha devenido en incierta. En este escenario, la oposición propone la posposición, mientras el danilismo analiza que es lo que más le conviene a su interés de permanencia en el poder, para seguir robando, burlándose, humillando y endeudando a nuestro desdichado pueblo, quien al final es quien los pagará con sangre, sudor, lágrimas y hambre.

11 – Hasta ahora, el danilismo se decanta para que las susodichas elecciones se hagan el 17 de mayo. Esa trama la ha dejado saber a través del presidente de la JCE, abogado Julio César Castaño Guzmán y del ministro de salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Esto se evidencia, porque Castaño Guzmán sigue impertérrito con la preparación de las elecciones, y el doctor Cárdenas lo secunda con declaraciones públicas, que apoyan el trabajo de la Junta, al decir que para fecha (17 de mayo), la pandemia estará controlada por su ministerio.

12 – Como se ha visto, el danilismo y su Penco están tirados a la calle haciendo un proselitismo electoral intenso y maquiavélico, en lo que vemos un derroche de recursos que son del pueblo, mientras se le pone todo tipo de trabas a la oposición para su movilización, llegando incluso a usar mecanismos sucios y rastreros, para impedir que el candidato puntero Luis Abinader se destaque en la lucha contra el coronavirus. Para ello se le cerca mediáticamente, se le impide participar con donaciones directas de insumos al personal médico que está en la línea de fuego, e incluso, en medio de esta pandemia se ha desatado una campaña sucia contra Luis, difundiendo supuestas fallas en la universidad O&M, que al final son calumnias inventadas para aviesamente hacerle daño a ese candidato imbatible del PRM y aliados.

13 – Como apunté anteriormente, los danilistas apuestan a realizar las elecciones el 17 de mayo, puesto que ellos creen que para esa fecha ya la pandemia habrá pasado, y que por lo tanto, apoyado en esa proyección, están prestos para cumplir con el calendario constitucional que norma la fecha de las elecciones presidenciales y congresuales. Lo quieren hacer así, primero, para aprovechar los efectos emocionales de gratitud y servidumbre que aun persistirá en los grandes núcleos empobrecidos que han sido y seguirán en esa fecha beneficiados con el dinero y otros insumos que el gobierno de Danilo habrá entregado a esa fecha a millones de gente con pobreza material y de precario intelecto. Y segundo, porque ellos calculan, que en ese tiempo tendrán toda la ventaja sobre una oposición sin dinero, que ha sido acorralada y que no ha podido reclutar todo el personal necesario para conformar los colegios electorales, amén, de que para hacer el grotesco fraude planificado, cuentan con una JCE que se prestará para los trastrueques de cedulas, la permisión de la compra de votos, haciéndose los chivos locos ante los hechos y ante mil diabluras más.

14 – Ahora bien, si esas elecciones no se pueden realizar el 17 de mayo, ya sea por causas de fuerzas mayores (por ejemplo, por la resistencia de una oposición y la sociedad civil unidos), o porque no cuadran a quienes actualmente detentan el poder, entonces la fecha de la misma será determinada por la fuerza, o las fuerzas con mayor capacidad de imposición, que en caso del danilismo y su Penco siempre será una fecha a conveniencia de sus planes de permanencia en el poder, mientras que para la oposición esa fecha dependerá de la luminosidad del intelecto y de la fortaleza de los músculos que intervengan en el manejo de los vaivenes y contingencias planteadas.

15- En mi artículo anterior (Danilo planifica comprar las elecciones de mayo), lo finalicé diciendo que el PLD se había convertido en una desgracia nacional, que en su maldad era capaz de apostar por la expansión del contagio, para entonces, en rio revuelto, poder aplicar un “estado de excepción” que beneficie sus tácticas y estrategias electorales para permanencia en el poder. Muchos consideraron ese postulado como una exageración de mi parte, pero a través del tiempo, los hechos me han dado la razón.

16 – Mis palabras fueron proféticas, pues estamos viendo en el sucio quehacer político del peledeismo y su Penco, que Danilo y su legión de buitres maquinan un matadero electoral; que esta gente es capaz de incurrir en cualquier esperpento para quedarse en el poder. Pero se equivocaron, porque en esta campaña, el Penco ha demostrado que en eso de adquirir bienes mal habidos, él era un gallo tapao’. El pueblo no sabía que este hombre tenía tanto dinero y negocios, que jamás podrá probar que fueron adquiridos en buena lid, sino robando a manos llenas. Este destape ha despertado en el pueblo una indignación feroz, que se lo cobrará en las urnas sea en mayo o en cualquier mes por venir, y si no es con el voto, entonces, lo será de otra manera, donde la violencia con pólvora, marcaran las acciones del pueblo para deshacerse de la dictadura del peledeismo.

17 – Semanas atrás escribí sobre este final, al postular que el danilismo con su empecinamiento de quedarse en el poder está conduciendo al país a la bancarrota y a la barbarie de una guerra civil. La cuestión es, que de ninguna manera esta gente se quedará en el poder, porque el pueblo así ya lo ha decidido. – De manera que, de que se van, se van – El cambio es inevitable. La supervivencia de nuestra república, su democracia y valores patrios, así lo demandan de manera innegociable.

18 – En esta vorágine de acontecimientos políticos y sanitarios, para pesar del demonio y de toda su compañía, pero para alegría del pueblo, yo me atrevo a proclamar: ¡Luis Abinader, prepárese, que a partir de agosto de 2020, usted será el próximo presidente de nuestra amada República Dominicana! Eso sí, solo le pido en nombre de nuestro pueblo y de todos los que hemos creído y confiado en usted, y que en consecuencia venimos trabajando muy duro para llevarlo al poder, que no nos decepcione en el ejercicio de sus atribuciones de presidente de la RD, tal como lo han hecho la mayoría de los que han ocupado esa, la más alto posición del Estado.

El que tenga oídos que oiga…

JPM

