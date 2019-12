SANTIAGO: Abinader proclama a Ulises Rodríguez candidato a alcalde

Ulises Rodríguez, Luis Abinader y Eduardo Estrella

SANTIAGO. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y aliados, Luis Abinader, proclamó al diputado Ulises Rodríguez como candidato a alcalde de esta ciudad, en una actividad que resaltó por la unidad y el entusiasmo de la dirigencia y militancia perremeísta, y el convencimiento de que su victoria en el municipio y la provincia Santiago serán parte de de la ola de cambio que dijo Abinader recorre todo el país.

El acto de proclamación fue celebrado en Centro de Convenciones UTESA y contó con la asistencia del candidato a senador Eduardo Estrella y la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, quien hizo la presentación de Rodríguez.

El candidato presidencial resaltó la trayectoria de Rodríguez y dijo que junto al aspirante a senador Eduardo Estrella, y los demás candidatos a diputados, regidores directores de Distrito y vocales conforman una boleta arrolladora, que desplazará del poder a los representantes del “agotado modelo de gobierno del PLD “.

Abinader aseguró que el Gobierno del Cambio devolverá a la provincia de Santiago su aporte al presupuesto nacional, al tiempo de cuestionar que los gobiernos del PLD han concentrado el gasto público fundamentalmente en Santo Domingo.

De su parte, Rodríguez inspiró su discurso en el eslogan de que será un alcalde de todos por representar al amplio arcoíris de fuerzas políticas y sociales reunidas en la Coalición por el Cambio y la Regeneración Democrática que, liderada por el PRM y por Luis Abinader, que reúne a 7 partidos políticos reconocidos y a movimientos ciudadanos y personalidades caracterizadas por su historia de integridad y patriotismo.

“También seremos alcalde de todos porque trabajaremos con entusiasmo, eficiencia y dedicación sin importar estrato social, económico o colores políticos, por un Santiago Unido en favor de la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

En la actividad estuvieron los altos dirigentes Andrés Cueto y Federico Reynoso, presidente y secretario general municipal, Rosa Santos y Lucildo Gómez, presidenta y secretario general provincial, además de Sonia Guzmán , los ex alcaldes Víctor Méndez y Héctor Grullon Moronta, los ex directores de la extensión de la UASD, Radhamés García y Genaro Rodríguez, los diputados Víctor D´ Aza, Robinson Díaz, Francisco Santos (Nave), Franklin Romero, Orlando Martínez y Alexis Jiménez, los empresarios Rubén Reinoso y George Schwarzbartl, ex presidente de la ACIS, entre otros.

of-am