Luis Abinader insta a jueces de la JCE a perder miedo al Gobierno y al PLD

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, llamó a la Junta Central Electoral (JCE) a perderle el temor al Gobierno y sancionar a quien viole la Ley Electoral y sus disposiciónes, sea de la oposición o del oficialismo.

Exigió imparcialidad a los jueces del organismo comicial y recordó que mientras el PRM termina sus actividades proselitistas antes de las 5:00 de la tarde, por la cuarentena y el toque de queda que ha impuesto el gobierno para evitar contagios de COVID-19, el candidato presidencial del oficilismo seguían en campaña después de esa hora.

“Estamos esperando la acción de la Junta sobre eso, porque debió sancionarlo y no ha actuado. La Junta tiene que perderle el temor al poder, tiene que perderle el temor al Gobierno, se lo he dicho en otras ocasiones y se lo repito hoy”, subrayó.

Reiteró que “la JCE tiene temor de tomar acciones que afecten los intereses del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Nosotros le estamos dando seguimiento y hay un acompañamiento del sector privado y también la comunidad internacional tiene sus ojos sobre ella, porque están preocupados por la democracia”.

“La comunidad internacional sabe que aquí hay una crisis sanitaria, una crisis económica, y ellos lo que no quieren es que venga una crisis política en el país”, insistió.

Voto en el exrterior

De otro lado, pidió a la JCE que sea más proactiva en la gestión para el voto de los dominicanos en el exterior.

Enfatizó que “no hay pretexto para que no se vote en el exterior. No hay excusa para que no hayan elecciones en el exterior, sería una falta”.

Advirtió al organismo comicial que está dando seguimiento a sus actuaciones. “Además, ellos tienen que ganarse la confianza de la ciudadanía”, expresó Abinader en el programa de Pablo McKinney.

Promete un gobierno de consenso

Abinader prometió que si gana hará un gobierno de consenso, en consulta con todos los sectores de la vida nacional.

Calificó de sectario al gobierno del presidente Danilo Medina por no haber llamado a la unidad para enfrentar la crisis generada por la pandemia del Covid-19. “Este es un gobierno sectario. Mientras en todo el mundo se llamó a una unidad nacional, este gobierno se aisla y politiza la crisis de salud”, criticó.