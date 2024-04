Abinader 70.3%, Leonel 19.1, Abel 7.3, dice sondeo Markestrategia

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader, quien busca ser reelecto en las elecciones del 19 de mayo próximo, tiene una amplia ventaja sobre sus contendientes en el actual proceso, según una encuesta de la firma Markestrategia cuyo trabajo de campo fue realizado los días 12, 13 y 14 de del presente abril.

La empresa dijo que con una muestra representativa de 1,200 encuestados a nivel nacional y un margen de error del 2.8%, Abinader lidera con 70.3%, seguido por Leonel Fernández con 19.1%, Abel Martínez 7.3%, Roque Espaillat 2.2%, Miguel Vargas 0.8% y Carlos Peña 0.3%.

Indicó que el 81% de los encuestados aseguró que votará en las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo, mientras que 13.2% indicó que tal vez lo haría, 3.4% que tal vez no votaría, 0.9% dió por seguro no lo hará y 0.7% no respondió o expresó desconocimiento sobre su participación.

Además, el estudio abordó la ocupación de los encuestados y determinó que 32.1% son empleados privados, 27.5% trabajan de forma independiente o freelance, 13.3% se encuentran desempleados, 10.3% son empleados públicos, 7.9% son amas de casa, 5.3% estudiantes y 2.8% se identificaron como chiriperos.

Markestrategia es una firma que ofrece servicios y consultoría en Investigación de Mercados, Estudios de Opinión y Marketing Político. Su principal ejecutivo es Guillermo Mateo, quien tiene maestría en estadística. Su dirección física es calle Cambronal 25, Ciudad Nueva, Santo Domingo. Contacto: Héctor Romero tel. 849-642-5527