Lucía Medina advierte DNI persigue a quienes no la apoyen para senadora

Lucía Medina

SANTO DOMINGO.- La diputada Lucía Medina «regañó» a un grupo de peledeístas de San Juan de la Maguana porque reciben siempre «con bombos y platillos» al senador leonelista Féliz Bautista y a ella «que he hecho tanto por esta provincia no me apoyan».

“Tu cree que es justo, coño, que Félix entre aquí y ustedes lo reciban con los brazos abiertos y no le hacen pancartas. A mí que le he dado todo lo que tienen por aquí, a mí me hacen pancartas de protesta. Pues no, no puedo estar contenta con ustedes”, se escucha a Medina en un audio que circula en las redes sociales.

Asimismo, la legisladora advirtió al grupo que el DNI (Departamento Nacional de Investigaciones) está siguiendo a todo el que está haciendo diabluras en contra del Gobierno».

“La persona mejor informada en este país es el presidente Danilo Medina, y el DNI sigue a todo el que está haciendo diabluras contra el Gobierno”, declaró la hermana del jefe de Estado.

Dijo al grupo con el que interactuaba que «si no quieren votar por mi, yo no los voy a matar, no los voy a obligar, porque las cosas no se hacen cuando el otro quiere, sino cuando se puede”.