Desde que tengo uso de razón, los problemas del país son los mismos año tras año.

1. El Codia, que no le pagan a los ingenieros, pero otras veces se confabula con el gobierno, en una danza sin fin.

2. El Colegio Médico Dominicano reclamando lo mismo por siempre…las mismas huelgas.

3. Los agricultores quebrados

4. El sector lechero lamentándose eternamente.

5. Los Suplidores del Estado en una relación marital de abuso y violencia doméstica con el Gobierno de turno.

6. La JCE haciendo de las suyas a favor del gobierno de turno.

7. La Justicia que responde a tal o cual gobernante.

8. Amable Aristy, que vergüenza

9. Agripino

10. El sector eléctrico, insaciable como sanguijuelas.

11. Educación, en la miseria por más 4%

12. El sector salud, en el vivimos…buscando la salud.

13. La misma oposición, los mismos temas, no se sabe que opositor le hace el juego al gobierno de turno recibiendo dinero por abajo o por arriba.

14. La Prensa terminó prensada como cajas desechadas listas para reciclar.

15. FFAA sumisas a la ilegalidad

16. Sectores religiosos farisaicos, falsos, oportunistas, incapaces de predicar la verdad y de anunciar juicio, cobardes, sin voces. Buscando cada cual su “concordato”

17. Una clase empresarial bestial, animal, irracional, que solo responde a la vanidad, al humo y espejo, a lo material que “se gana” pero que no puede retener. Vacíos de contenido espiritual, solo lleno papeles y números virtuales que les hacen creer millonarios. Insolidarios, exento de amor al prójimo, y ni se diga de Dios.

18. Gobernantes lacayos frente al extranjero, que prefieren continuar con cobrar “menos de 2 centavos por toneladas del metal del cerro” de los guaraguaos, perjudicando al País para beneficiar al foráneo.

19. La misma izquierda, la misma derecha, los mismos sindicalistas, los mismos dirigentes empresariales y comerciales…

20. Finalmente, y no porque lo haya, un pueblo lleno de pendejos…engañado y dejándose engañar continuamente de una clase política inservible y corrupta…incapaz de darle a su País el “bien común” y la justicia.

