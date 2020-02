Los presagios apocalípticos de un “socialista” a distancia

Prefacio

Hay un conocido refrán español que reza: “A río revuelto, ganancia de pescadores” y el significado que nos deja se refiere a las personas que suelen sacar provecho de las situaciones de caos o desorden. Como bien sabemos, los refranes son enseñanzas populares que se convierten en mensajes instructivos, de ética o de sabio estimulando en el individuo la reflexión moral e intelectual. Ellos forman parte del grupo de las paremias y son frecuentes en el habla cotidiana o en la literatura.

La anterior reflexión viene al caso, porque el pasado 23 de febrero salió publicado un artículo del Dr. Miguel Espaillat Grullón a quien en el foro público de este diario se le conoce como un “socialista a distancia” o “súbdito imperial” ya que eligió vivir por motu proprio en las mismas entrañas del imperio que él tanto ataca y odia, para beneficiarse del sueño americano que tanto él trata de difamar y alabando en cambio desde allí, las virtudes del socialismo izquierdista que lo destruye todo y que castra la libertad de los pueblos sometidos como ha sucedido en Cuba, Venezuela, la China Popular Nicaragua y Corea del Norte.

En el referido artículo titulado: “!Señor Presidente, usted ha fracasado; admítalo!”, publicado en este diario AlMomento.net, su autor hace una serie de anuncios a manera de catástrofes y revueltas, que al leerlo se piensa que en la Rep. Dominicana hay ya una inminente guerra o levantamiento civil al mejor estilo del 24 de abril de 1965 o de la Primavera Árabe y que todas las estructuras del Estado Dominicano están en peligro y colapsando.

Todo estos presagios nefastos a que hizo alusión en su artículo el susodicho socialista a distancia, se debió a la crisis desata por las autoridades gubernamentales y la inefable Junta Central Electoral al suspenderse por primera vez en la República Dominicana, las elecciones municipales celebradas el pasado domingo 16 de febrero 2020, previas a las generales presidenciales y congresionales que la nación tiene pautadas para el próximo 17 de mayo.

Obviamente, ante ese hecho inconcebible, el proceder de una Junta central Electoral inepta, la estocada a la democracia propinada por el gobierno central, el haberse burlado del ejercicio soberano de la ciudadanía a ejercer el sufragio y, ante la evidencia de que el proceso electoral no les era favorable a los candidatos gubernamentales, de manera inexplicable se suspendió el proceso eleccionario, conllevando con toda justificación a la indignación y protestas de una inmensa mayoría de los ciudadanos dominicanos no solo en el país, sino también en la diáspora de esta nación.

El proceder nefasto del gobierno central y la poca destreza de una Junta Cental Electoral obediente y sumisa al Poder Ejecutivo, que no aprendió nada de lo sucedido en las primarias del 6 de octubre del pasado año, no solo le ha dado una estocada a la confianza de la ciudadanía dominicana a los procesos democráticos en los certámenes electorales, sino que se ha incurrido en un desperdicio cuantioso del dinero del erario fruto del pago de los impuestos de los ciudadanos, al ser rechazados por inservibles y deficientes los escáneres comprados a la empresa Indra Sistema a un costo de US$39.7 millones, sin contar lo que habrá que invertirse de nuevo para reeditar las elecciones el próximo 16 de marzo 2020 de acuerdo a lo estipulado en la Ley Electoral.

El cataclismo profetizado por el socialista agorero

Si no fuera porque el diario alMomento.net al publicar un artículo pone el nombre de su autor, uno pensaría que estaba leyendo uno de los capítulos del libro “Les Propheties” (Las Profecías) escrito en el 1555 por Michel de Nöstre-Dame, mejor conocido como “Nostradamus”. Pero no, se trata de otro escrito más del inefable y carcamán socialista Miguel Espaillat Grullón, queriendo pescar en río revuelto y pretender con sofisma barato y ya desfasado, hacer ver a la República Dominicana a los ojos del mundo, ardiendo en llamas como la Roma de Nerón. Veamos los párrafos alarmistas de ese individuo escrito en su ya citado artículo:

1.- a) En el párrafo (6) dice (cito) : “Señor Medina, esa obstinación suya de aferrarse al poder ha llevado al país a una guerra civil de baja intensidad que ya ha producido varios muertos y heridos y protestas masivas en todo el territorio nacional, Más adelante dice: “Usted señor Medina va a provocar una guerra civil de alta intensidad donde habrá cientos o miles de muertos”. (cierro cita)

2.-b) En el párrafo (8) continua el Dr. Miguel Espaillat con sus premoniciones apocalípticas y escribe (cito) : !Señor Presidente, usted ha fracasado estrepitosamente; admítalo! Bajo su condición el país se ha dividido profundamente, y está en camino (él de manera aviesa insiste en lo mismo) a una guerra abierta de alta intensidad, pero también, por corolario, vamos rumbo al colapso económico, y abocados a una catástrofe política y social de proporciones apocalípticas. Ante este desmadre por venir, esperamos que usted y su camarilla, decidan irse por las buenas, porque de no ser así, será por las malas, entonces será peor para usted, para su aúlicos y para todos nosotros”. (cierro cita)

Hasta donde tengo entendido, solo hubo dos muertos en un enfrentamiento; el país sigue en completa normalidad y la ciudadanía protestando de manera pacífica y mostrando su rechazo a lo sucedido en las elecciones. No hay, ni habrá, ni se pretende (como nos quiere hacer ver el “profeta demagogo” de Miguel Espaillat,) ningún atisbo de guerra, levantamiento poblacional, gentes armadas en las calles y en refriegas con las fuerzas armadas; enfrentamientos a tiros ni nada por el estilo. El pueblo dominicano está haciendo lo que se debe hacer frente a un atropello político: protestar pacíficamente y prepararse para decirles no a través del voto a estas autoridades con visos de corruptas, que han permitido la penetración haitiana sin pudor alguno y que quieren por la fuerza imponer a un candidato que lo que menos tienes en su cabeza es un cerebro funcional.

Lo peor que pudo haber hecho las autoridades gubernamentales, es haber tratado de manipular las elecciones municipales, manipular a una Junta Electoral inepta e incapaz y por demás, creerse e gobierno que los dominicanos tienen la misma mentalidad desde hace 50 años atrás, que son miopes políticos y que se les podía embaucar fácilmente. El gobierno peledeísta sin darse cuenta, hizo lo mismo que el policía cubano Chacumbele: !El mismo se mató!.

Esta expresión de la Ley Campoamor, no es más que un recurso retórico o metáfora que se utiliza para decirle a otra persona que ella ha hecho un opinión interesada de algo, ya sea de un hecho, una disposición reglamentaria o legal. Y pienso que, si hay un lugar en donde su implementación es idónea sin lugar a dudas lo es el campo político.

La misma se sustenta en el texto de la famosa cuarteta escrita por el poeta español del realismo literario Ramón María de las Mercedes Pérez de Campoamor y Campoosorio que dice: “Y es que en el mundo traidor/ nada hay verdad ni mentira:/ todo es según el color/ del cristal conque se mira/”. Una certera verdad que nos dice que muchas veces, en los juicios que hacemos impera el subjetivismo a la hora de juzgar los hechos.

En el Caso del Dr. Miguel Espaillat Grullón, sus declaraciones, amenazas, juicios sobre la situación electoral y sus crítica, son inaceptables al provenir de él, por la sencilla razón de que ha sido un aliado y acre defensor de regímenes totalitarios izquierdistas que en escenarios similares, han actuado peor y han sido más criminales que las autoridades dominicanas, tal es el caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, siendo ésta última una tiranía longeva, desfasadas, asesina y donde ni siquiera se permite la oposición partidaria ni muchos, se celebran elecciones presidenciales desde hace 61 años.

Cualquier dominicano frente a lo sucedido, tiene todo el derecho de esgrimir su enojo, su rabia, impotencia, desahogarse y mostrar su indignación frente a este atropello a la voluntad popular. Pero, eso es inaceptable, inmoral y hasta carecer de escrúpulos, darles cabidas a las peroratas y presagios de hecatombe social y política a un individuo que se la pasa defendiendo a dictadores y asesinos que se han cansado de violar los derechos de sus ciudadanos bajo su férula. Por consiguiente, nos hacemos algunas interrogante ante la postura hipócrita y de doble moral del Dr. Miguel Espaillat Grullón y nos preguntamos:

a) Porqué el Dr. Miguel Espaillat salió en defensa de Juan Evo Morales Ayma en Bolivia, cuando este suspendió el conteo de los votos y trató de alterar el escrutinio en octubre 2019, siendo ese acto una violación a la intención del voto y mismo que acaba de hacer el gobierno dominicano? Cuál es la diferencia para criticar a uno y defender al otro, si ambos hicieron lo mismo?

b) Porqué él no ha protestado por las represiones en Venezuela que causaron varios muertos en Abril en los primeros meses del 2019, por lo abusos del gobierno, la falta de comida, la represión política y los continuos fraudes en las elecciones celebradas en esa nación ya probados?

c) Porqué calla ante los abusos y los más de 300 muertos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que reprime las protestas contra el gobierno por los abusos, por el robo y saqueo de la dinastía Ortega-Murillo que en nada se diferencia de la dinastía de los Somoza?

d) Porqué guarda silencio cuando la tiranía castrista arremete, golpea, insulta, detiene y maltrata a indefensas mujeres cubana conocidas como “Las Damas de Blanco” cuyo único armamento que llevan en su vestido blanco, unas flores y el pedido para que sus familiares sean liberados de las cárceles por la tiranía?

Creo y considero, que todo el que incursiona en la política desde cualquier posición o accionar, debe tener un criterio unísono en condenar la represión, los abusos, la corrupción y la conducta impropia de cualquier gobierno, porque lo males y atropellos políticos no saben de fronteras, ni de banderas ni de color. Son los mismos aquí y allá. En caso contrario, sus juicios son como lo explica la Ley Campoamor y, por ende, no son aceptables porque son subjetivos y parcializados. Por ende Dr. Miguel Espaillat Grullón, usted no tiene ninguna calidad moral para criticar, porque usted ha sido un perenne defensor de tiranías y tiranos, de ladrones, corruptos y de asesinos.

