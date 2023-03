Los precios (OPINION)

EL AUTOR es administrador financiero. Reside en Santo Domingo.

El tocar el alza de los precios siempre es un tema espinoso, desagradable, odioso, preocupante y hasta frustrante, ya que este envuelve costo y margen de utilidad por el lado del productor o de quien comercializa los bienes y servicios en el mercado y, por el lado del consumidor de un bien o servicio significa disminución del poder compra.

La fijación del precio de venta es muy importante porque se debe seleccionar el valor apropiado que considere: el máximo que está dispuesto a pagar el consumidor y el mínimo al cual la empresa está dispuesta a vender sus productos.

Hoy la humanidad aparte de luchar una vez más contra enfermedades, conflagraciones bélicas, especulaciones, problemas de comercialización, alto costo de la vida, más ambición por obtener más ganancias y ahora turbulencia bancaria en Estados Unidos y Europa, fenómenos que han llevado a la humanidad a ser más creativa que nunca al desarrollar en tiempo record, antídotos y soluciones para evitar su desaparición del mundo.

Estos retos han dado lugar a problemas variados en el ámbito económico, destacándose ahora el aumento de los precios.

No es secreto que los precios están conformados por costos de producción (costo de materias primas, costo de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) y por supuesto, el margen de utilidad, pero también los precios son el resultado de la ley de la oferta y la demanda en el mercado y efecto de las políticas monetaria y fiscal que se aplique en el momento.

Si baja la producción de bienes y servicios los precios aumentan por falta de oferta, si aumentan, los precios tienden a bajar, ahora si aumenta el dinero en mano del público de forma desproporcionada, o por encima de la producción, los precios por igual aumentan.

También influye la política fiscal que se aplique, la que puede ser laxa o restrictiva.

Como se advierte, el tema de los precios es bien complicado ya que influyen en ellos varios factores que inciden en su comportamiento.

Todo lo anterior no es fácil de asimilar por el ser humano iletrado, de a pie, común o corriente y mucho menos cuando este no tiene ni la más mínima formación económica- financiera, como es el caso del dominicano más humilde, el chiripero, el que por lo único que lucha día a día es por lograr conseguir un mendrugo de pan, que como un niño no come cuentos cuando se trata de sus tres comidas caliente.

El pueblo humilde reacciona cuando al aumentar los precios, estos impactan en los productos de la canasta básica, del primer quintil o primer nivel de consumo de la canasta familiar.

Políticos, pertenecientes a partidos de la oposición, que conociendo las causas reales que provocan el aumento de precios, incitan a la población más humilde y manejable, para que se manifiesten en contra de las autoridades gubernamentales.

Como si las autoridades, fueran las culpables de que aumenten los precios, cuando por el contrario éstos son impactados por variables incontrolables y exógenas, a pesar de que las autoridades monetarias, financieras y fiscales hayan tomado las medidas correspondientes para contrarrestar los aumentos.

En la actualidad, se ha generado un aumento de precios en algunos productos en la República Dominicana y el resto del mundo como resultado de varios factores derivados de enfermedades, poco abastecimiento, problemas con las cadenas de distribución y producción que enfrenta la humanidad.

La oposición política dominicana, insiste en que las autoridades gubernamentales son las causantes del aumento de los precios a pesar de que saben que no es así, pero persisten y persisten ya que no tienen más discurso que no sea la de invocar las mentiras, la confusión, la desinformación.

Críticas políticas contra el gobierno, pues no tienen más argumentos que no sea criticar por criticar, ya que como el gobierno ha tenido éxito en menos de tres años de gestión, no saben por dónde criticarlo.

No son cuentos chinos, persisten las amenazas externas que inciden en el aumento de los precios, aún mantiene y se agudiza el conflicto de Rusia-Ucrania, entre Estados Unidos, Rusia y la OTAN, ahora se desata una crisis bancaria en los Estados Unidos con ramificaciones en Europa y posiblemente en otras naciones, situación que puede incidir en un aumento mayor de los precios, aunque ha provocado una disminución en los precios del barril del petróleo, el cual ronda entre los US$65.00 a US$70.00 dólares.

El gobierno dominicano, desde que los precios comenzaron a subir de manera galopante, comenzó a subsidiar los precios de los combustibles, semana tras semana, sin importar de qué sector económico se trate.

El presidente Abinader informa que trabaja incansablemente para mitigar el aumento de los precios mayormente importados, a través de incentivos a la producción local, para evitar el desabastecimiento de los productos de la canasta básica.

Se entiende que la situación inflacionaria no es tan fácil, pero las autoridades buscan controlar gran parte del aumento de los precios y garantizar el abasto de los alimentos básicos de los dominicanos a través de financiamiento a la agricultura a tasa cero, a los fines de aumentar la producción.

Como se percibe, el momento no es para informaciones alarmistas, desaforadas o sensacionalistas, la situación es de colaboración plena, mancomunada con el gobierno que actúa con humildad, transparencia y a favor del interés común de todos los dominicanos. Los hechos son evidentes y elocuentes.

Ningún gobernante, quisiese que los precios de los productos de primera necesidad subieran, ya que todo lo que afecta a la población tiene un costo político y más que eso, un costo un humano, pues la salud se deteriora al no poderse consumir los nutrientes necesarios para preservar un buen estado de salud.

La administración Abinader, lucha denodadamente por proporcionar la mejor calidad de vida para todos los dominicanos sin banderías políticas. Hoy, el país enfrenta una sequía que afecta sectores muy sensibles como el arrocero, el ganadero y energético, principalmente.

También enfrenta la situación de la importación de arroz, que conforme el Tratado de Libre Comercio DR-Cafta, afectaría mucho dicho sector, pues los costos de la producción local son relativamente más altos que en los demás países signatarios de dicho tratado y, por ende, dicho producto de esos países de Centro América y Estados Unidos, entrarían al país con menos costos y por ende a mejores precios, lo cual afectaría la producción local.

Es por ello, que el presidente Abinader expresó que protegerá los arroceros locales mediante subsidios, ya que otros países, incluso Estados Unidos, están subsidiando a los arroceros por lo que su gobierno protegerá a los productores arroceros locales y no permitirá la libre importación de ese producto de primera necesidad y más aún cuando cada país debe resguardar su seguridad alimentaria.

El mandatario Abinader, también ha expresado que pese a datos que vislumbran una situación económica internacional difícil, en el país sigue el crecimiento económico.

Son momentos difíciles, pero no imposibles. Así como el pueblo debe comprender la situación por la cual atraviesa el mundo, disminuyendo gastos superfluos o innecesarios, no menos cierto que los sectores productivos y comerciales deben sacrificarse un poco y suavizar los márgenes de ganancias en sus negocios.

Realmente, son muchos los frentes y retos que la administración Abinader ha enfrentado desde que asumió el solio presidencial, pero ha sabido vadear con valentía y determinación cada situación crítica que se le ha presentado, siempre a favor de las grandes mayorías de dominicanos, las más vulnerables, las de a pie, las come concón, a veces hasta vacío.

De lo que la población puede estar segura, es que el presidente Abinader nunca le abandonará, pues trabaja 24/7 para evitar, como lo hizo durante toda la pandemia y otros momentos difíciles que ha tenido que enfrentar, que el país colapse.

El presidente Abinader y su equipo está comprometido en desarrollar el país, para el bien de todos los dominicanos.

