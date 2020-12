Los Lakers ganan a San Antonio en un partido histórico para LeBron James

LeBron James

LOS ANGELES.- Fue una noche especial para LeBron James. Los vigentes campeones de la NBA, Los Angeles Lakers, cerraron su participación del 2020 con una victoria ante San Antonio Spurs 121-107 en el día del cumpleaños número 36 del ‘Rey’.

“Salgo cada noche y me preparo para intentar ser el mejor en la duela», compartió LeBron quien finalizó con 26 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias ante Spurs. «Cuando porto el uniforme de mi equipo quiero hacer todo para ganar, anotando, con rebotes, asistencias, defendiendo, haciendo las pequeñas cosas y estar disponible para mis compañeros en los juegos ya sea en la duela o en la banca. He tenido la fortuna de hacer esto a lo largo de mi carrera, les agradezco a entrenadores y compañeros que me han permitido utilizar mi influencia para la mejora del equipo».

Fue la octava ocasión en su carrera que LeBron James disputó un juego en el día de su cumpleaños. El apodado el ‘Rey’ tiene marca de 4 triunfos por 4 derrotas de los partidos que ha disputado en 30 de diciembre.

«No le compré ningún regalo (a LeBron). Le regalamos una victoria. ¿Qué le regalas a LeBron James? Quizá le dé una botella de vino (risas)”, dijo Anthony Davis luego del triunfo donde contribuyó con 20 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 2 bloqueos.

LeBron James es aficionado al vino y al tequila. De hecho, es socio de una marca de tequila. Y pues precisamente con vino y tequila, es como el cumpleañero festejará las 36 primaveras de regreso en la concentración del hotel con sus compañeros.

“Vamos a regresar al hotel, tengo vino esperándome. Mis compañeros seguro pasarán a saludar, veremos algo de televisión mientras tomamos vino y algo de tequila, serán parte de las festividades esta noche”, dijo LeBron.

Con su quinta canasta concretada esta noche ante Spurs, LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de NBA en anotar en dobles dígitos por 1,000 juegos consecutivos. La racha comenzó el 6 de enero de 2007 y desde entonces, James ha tenido al menos 10 puntos en todos sus juegos diputados. Solamente en 8 juegos de los 1,270 de su carrera, ha anotado menos de 10 puntos.

«Es una leyenda», dijo Dennis Schroder sobre su compañero. «Vi en Instagram ahorita lo de los mil juegos consecutivos y se lo enseñé. Simplemente es increíble, lo que aporta todos los días, cada juego, es maravilloso de ver. Lo enfrenté en muchas ocasiones en temporadas regulares, playoffs y, ahora ser su compañero, puedo ver de cerca cómo trabaja, es una gran persona, gran ser humano, un gran compañero, gran jugador”.

Lakers disputó su último juego del 2020. Ha sido un año de retos y altibajos; el equipo angelino no fue la excepción. Desde la pérdida de la figura de Kobe Bryant el 26 de enero en el accidente de helicóptero, la pandemia, las protestas debido a la injusticia racial, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, además de la Burbuja de Orlando donde consiguieron el título, será un año a recordar por diversos factores.

«Hay mucha tristeza en el mundo, mucha pérdida. Recordaremos (el 2020) por el Coronavirus, pero en el punto de vista del baloncesto, siempre recordaré el año en que gané mi primer campeonato y que conseguí esa meta, pero desde la parte humana, fue muy difícil para tanta gente. Nos deja mucho aprendizaje, nunca se sabe qué puede pasar», señaló Anthony Davis.

Lakers sostuvo el primero de cuatro juegos en una mini gira fuera de casa. Debido a la pandemia, los equipos harán una serie de juegos de visita seguidos. Para estos primeros partidos como visitantes, Lakers se medirá a Spurs en dos ocasiones, así como a Memphis Grizzlies otras dos veces.

El primero de enero, Lakers regresarán a la duela frente a Spurs.

of-am