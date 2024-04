Los Kennedy, los progresistas y la guerra en Ucrania (1 de 3) OPINION

1 – El poder que en la actualidad tiene “El complejo militar-industrial” y su negativa incidencia en el mundo, fue algo advertido tempranamente por el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower en su discurso de despedida el 17 de enero de 1961.

2 – En aquella memorable ocasión Eisenhower advirtió: “Reconocemos la necesidad imperativa de nuestro desarrollo como potencia militar. Pero no debemos dejar de comprender sus graves implicaciones. Debemos protegernos contra la adquisición de influencia indebida. Existe el potencial para el surgimiento desastroso de un poder mal colocado y persistirá”. En otras palabras, aunque la colaboración entre el gobierno federal y líderes militares e industriales es necesaria, también este es susceptible de abuso de poder.

3 – El presidente también instó a los ciudadanos a estar atentos y vigilantes en relación con el complejo militar-industrial; y recomendó la moderación en los hábitos de consumo, especialmente en lo que respecta al medio ambiente. “No podemos hipotecar los activos materiales de nuestros nietos sin perder también su herencia política y espiritual”. En este discurso Dwight D. Eisenhower advirtió sobre los peligros de una alianza excesiva entre la industria de armamentos y el sector militar, y abogó por un equilibrio entre la defensa nacional y la diplomacia en las relaciones con la Unión Soviética.

4 – A Dwight D. Eisenhower le sucedió John F Kennedy (20 de enero de 1961). Ambos presidentes adoptaron luchar contra la pobreza, la enfermedad, la guerra y la tiranía del comunismo. Lo paradójico del caso es, que luchaban contra la tiranía del comunismo mientras instalaban y apoyaban en todo el mundo a decenas de dictadores crueles, ladrones y asesinos, a la vez que se erigían como un imperialismo que es una forma cruel de dictadura mundial. Y hablaban de libertad, en tanto persistía la esclavitud de los negros y la explotación laboral en todo el territorio estadounidense.

5 – No obstante, John F Kennedy luchó contra esas lacras. “La alianza para el Progreso” fue un intento de llevar a cabo sus sueños democráticos para todo el mundo. Este sueño lo delineó en su famoso discurso conocido como “El Discurso de la Paz”, pronunciado en la graduación de la American University en Washington DC. el 10 de junio de 1963.

6 – En este discurso, Kennedy expresó su visión de una paz genuina, que no se basará en la fuerza o el miedo, sino en la razón, la cooperación y el amor entre la raza humana. Instó a los oyentes a perseguir la paz como el objetivo más racional y urgente de la humanidad, y a respetar la diversidad del mundo. Recordó que todos compartimos el mismo planeta, el mismo aire, las mismas esperanzas para sus hijos y la misma mortalidad.

7 – Cinco meses y 12 días después de aquel discurso memorable (el 22 de noviembre de 1963) Kennedy fue asesinado. Las élites gobernantes, resaltando la más poderosa (El Complejo Militar Industrial), habían decretado su muerte. Ellos se han venido oponiendo rabiosamente a la política de paz y progreso para todo el mundo planteada por este magnífico hombre. Prefirieron adueñarse del mundo a la fuerza y a como dé lugar. La catástrofe del medio ambiente, la pobreza generalizada, las masivas emigraciones de millones de personas, huyendo del hambre, al desempleo y a la desesperanza que hoy vemos que parten de todo el llamado “Tercer Mundo”, más la guerra en Ucrania, en Oriente Medio, y en muchos países africanos, es por no hacer caso a las advertencias de presidente David Eisenhower sobre el Complejo Militar Industrial y por desestimar la “política de paz y progreso” planteada por John F Kennedy.

¿Por qué mataron a Kennedy? He aquí algunos fragmentos de aquel discurso memorable

8 – He elegido este momento y este lugar para discutir un tema sobre el cual con demasiada frecuencia abunda la ignorancia y la verdad rara vez se percibe; sin embargo, es el tema más importante de la Tierra: la paz mundial. ¿A qué clase de paz me refiero? ¿Qué clase de paz buscamos? No la “pax americana” impuesta al mundo por las armas de guerra estadounidenses. No la paz de la tumba, ni la seguridad de la esclavitud. Estoy hablando de una paz genuina, del tipo de paz que hace que valga la pena vivir la vida en la tierra, el tipo que permite a hombres y naciones crecer, tener esperanzas y construir una mejor vida para sus hijos. No simplemente paz para los estadounidenses, sino paz para todos los hombres y mujeres; no simplemente para nuestro tiempo, sino paz para todos los tiempos.”

9 – “La guerra total no tiene sentido en una era en que las grandes potencias pueden mantener fuerzas nucleares grandes y relativamente imbatibles, y negarse a rendirse sin recurrir a esas fuerzas. No tiene sentido en una era en que una única arma nuclear contiene casi diez veces la fuerza explosiva liberada por todas las fuerzas aéreas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. No tiene sentido en una era en que los venenos mortales producidos por un intercambio nuclear serían arrastrados por el viento, las aguas, el suelo y las semillas hasta los confines más lejanos del planeta y hasta generaciones por nacer.”

10 – “Primero, examinemos nuestra actitud hacia la paz en sí. Muchos de nosotros creemos que es imposible. Demasiados creen que es irreal. Pero esa es una creencia peligrosa y derrotista. No tenemos que aceptar ese punto de vista. Nuestros problemas son provocados por el hombre, por lo tanto, pueden ser resueltos por el hombre. Y el hombre puede ser tan grande como lo desee. Ningún problema del destino humano está más allá de los seres humanos.

11 – “Volvamos a analizar nuestra actitud hacia la Unión Soviética. Es desalentador pensar que sus líderes realmente pueden creer lo que escriben sus propagandistas. Sin embargo, es triste leer estas afirmaciones soviéticas y darse cuenta de la magnitud del abismo entre nosotros. Pero también es una advertencia, una advertencia al pueblo estadounidense de no caer en la misma trampa que los soviéticos, de no tener solamente una visión distorsionada y extrema del otro lado, de no ver el conflicto como inevitable, los acuerdos como imposibles ni la comunicación como nada más que un intercambio de amenazas”.

12 – “Ningún gobierno ni sistema social es tan malvado como para considerar a su pueblo como carente de virtud. Como estadounidenses, el comunismo nos parece profundamente repulsivo como una negación de la libertad y la dignidad personal. Pero de todas maneras podemos aclamar al pueblo ruso por sus muchos logros: en las ciencias y el espacio, en el crecimiento económico e industrial, en la cultura y en actos de valentía. Entre los muchos rasgos que las personas de los dos países tienen en común, ninguno es más fuerte que nuestro aborrecimiento por la guerra. Somos casi las únicas principales potencias del mundo que nunca han estado en guerra entre sí. Ningún país en la historia de las batallas sufrió más que lo que sufrió la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial”

13 – En este punto hago una digresión, para comentar de este discurso, la frase siguiente: “Como estadounidense – nos dice Kennedy – el comunismo nos parece profundamente repulsivo como una negación de la libertad y la dignidad personal”.

Téngase en cuenta, que el 10 de junio de 1963, en el mismo momento que Kennedy pronunciaba esta frase, se les negaba de manera cruel y asquerosa, esa libertad y dignidad personal a los negros norteamericanos. En ese mismo momento, estaba en plena vigencia aquel apartheid que impedía a los negros ir a los baños, restaurantes, escuelas y universidades de los blancos. Incluso, esta segregación racial, este apartheid, extendía su aplicación inhumana hasta en el transporte público. Esta historia, la pueden testificar los negros esclavizados en las plantaciones de los estados sureños y posteriormente, Rosa Park, Martin L King, Malcolm X, y todos los afrodescendientes residentes en cualquier estado de la Unión que sufrieron el rabioso racismo de presidente Andrew Johnson, pero particularmente los negros de Alabama, que fueron víctimas de las embestidas racistas del gobernador George Wallace. De este análisis se infiere, que el respeto a la libertad y dignidad a las personas requeridos por Kennedy, solo era para los blancos. En la categoría de negros, también caíamos los latinoamericanos. Por esa creencia en la superioridad racial, hasta el día de hoy, los anglosajones han estado tratando a los africanos y latinoamericanos como seres inferiores, cuyos países y recursos naturales son tenidos como dotes del cielo para ellos, en lo que han justificado en saqueo y todas las clases de crímenes atroces que han cometido contra aquellos que no consideran su prójimo, pese a que se confiesan cristianos. (Fin de la digresión)

Seguimos con el discurso del ex presidente JFK

14 – “Por lo tanto, no es que ignoremos nuestras diferencias, sino, que tomándolas en cuenta, dirijamos la atención a nuestros intereses comunes y a los medios por los cuales se pueden resolver esas diferencias. Y si no podemos poner fin a nuestras diferencias ahora, por lo menos podemos ayudar a que el mundo sea más seguro para la diversidad. Porque, a fin de cuentas, el vínculo más básico que tenemos en común es que todos vivimos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales.” (Fin de la cita del discurso de JFK)

A modo de conclusión

A – La visión de Kennedy sobre la paz y la guerra, hoy día sigue siendo más relevante que nunca, al recordarnos la importancia de buscar la paz y la cooperación en un mundo interconectado.

B – Este discurso de Kennedy, conocido como “El Discurso de la Paz”, terminó siendo calificado como el discurso más importante para el mundo que haya pronunciado político alguno a mediados del siglo XX. Su puesta en práctica pudo poner final a la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por ende, se hubiera finalizado con la competencia armamentista que tenían ambas potencias, en consecuencia, se hubiera terminado con las guerras que se han dado y que siguen dándose por intereses imperialistas; entonces por corolario, la cantidad de billones y de otros insumos que se han venido gastando en guerras que solo trae muertes, destrucción, luto, dolor, odios, pobreza, refugiados, pestes, hambrunas y toda clase de desgracias, mejor se hubiesen empleado en la construcción de presas, acueductos, escuelas, universidades, hospitales, carreteras, viviendas, electricidad, en educación, en la compra de tractores y arados para sembrar los campos, en inversión en la investigación científica en todos los campos del saber, y en asignar recursos a todo lo que contribuya al bienestar espiritual y material del género humano.

C – Si esta propuesta de Kennedy se hubiera asumido como buena y válida, y en consecuencia puestas en práctica, no tendríamos las injusticias, la pobreza y sus secuelas de hambre, enfermedades y muerte, ni las emigraciones masivas, ni las de obscenas desigualdades sociales, que hoy campean por la tierra. Estas aberraciones sociales constituyen un caldo de cultivo para guerras y más guerras, cuyos motivos y resultados, desde hace siglos, son una vergüenza y una desgracia para la humanidad que ha venido recibiendo desde la creación del mundo, los azotes mortales de estas lacras en su espalda hasta ser despellejada y dejada al rojo vivo.

Si la propuesta de Kennedy se hubiera asumido como buena y válida, y en consecuencia puestas en práctica, no habría nación contra nación, ni el peligro, hoy inminente, de una “Tercera Guerra Mundial”, que de darse, eliminará todo vestigio de vida sobre la faz de la tierra.

