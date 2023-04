Los iguales se juntan: Soto Jiménez a la Fuerza del Pueblo (OPINION)

José Miguel Soto Jiménez juramentado por Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo

Que los iguales se atraen es una ley natural de la vida que la podemos comprobar a diario en nuestras relaciones humanas, laborales, familiares, personales, sociales, sentimentales, y por supuesto, hasta en los contactos y afiliaciones políticas.

Existe una tendencia general de buscar y juntarse con gente como uno, que compartan los mismos intereses, visión de la vida, valores, concepciones, principios, afinidades. Es por eso que los perversos y los criminales se ven reflejados en otra persona igual de perversa y criminal, formando así una asociación de malhechores, capaz de cometer todas las tropelías que ellos hacen.

Los traidores coinciden con otros traidores y se alían para hacer tropelías, difamando honras sin ningún tipo de pudor ni sonrojo. En cambio, la gente seria, decente y recta se esfuerza en no hacer causa común con personas del bajo mundo, con degenerados, con deshonestos, con prevaricadores, sínicos, simuladores, con ladrones y con toda suerte de alimañas.

El individuo correcto no quiere que lo confundan y marcan distancia, como si de una peste se tratara, con las personas de conducta turbia, opuesta a la suya. Sabe que hay mucha verdad en la sabiduría del refrán que dice: “Dime con quién te juntas y te diré quién eres”. Y en las organizaciones, en la política y en los partidos, la sentencia de este refrán también se cumple.

De ahí que el político honesto, digno y moralmente íntegro, cuando siente que su partido ya no le representa, cuando ve el peligro asomarse en el horizonte, por la traición a los principios fundacionales que le sirven de fundamento en su accionar, o porque siente que la patria está en peligro de convertirse en la sociedad del caos o que la misma va en dirección equivocada, acciona y va al encuentro de la brújula que prevé el peligro a distancia. Porque no quiere que lo igualen con los simuladores. Porque siente que no cabe junto al depravado y tampoco se contentan con el relativismo moral de “juntos, pero no reburujados”.

Por qué Leonel?

En ese contexto, entendemos y comprendemos por qué Leonel y por qué va a la Fuerza del Pueblo el Mayor General Soto Jiménez, a quien nunca he visto ni he tenido el gusto de conocer, pero a quien admiraba y admiro por su visión patriótica, su pluma preclara y por sus enjundiosos análisis sobre la preservación de la Republica que lo retratan como un militar de altos valores y principios contrapuestos a los que en la actualidad gobiernan la República.

A mi entender, Soto Jiménez es un pensador profundo, un patriota con convicciones políticas y sociales muy sólidas, y sobre todo, con una visión clara de hacia dónde debe ir el país. No me extrañó en modo alguno verlo acompañando al Dr. Leonel Fernández, partiendo del principio de que los iguales se juntan y lo hacen para grandes y buenos propósitos, en el caso de gente intelectuales y patriotas como ellos.

El apoyo del Mayor General Soto Jiménez a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo nos indica que los dominicanos que aman la patria y que aun creen en la obra inconclusa de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, indefectiblemente, se irán a la Fuerza del Pueblo para apoyar a Leonel, porque como bien dijo Soto Jiménez, el país “necesita que Fernández vuelva al poder para hacer valer nuestro derecho como nación, detener el festival de préstamos, la inflación y la inseguridad”.

Así como el General Soto Jiménez ha cerrado fila con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, estoy seguro que otros dominicanos, indignados y asqueados por las amenazas que se cierne sobre la Republica, así como del círculo vicioso en que nos tiene sometido el actual gobierno, seguirán sus pasos, sobre todo, aquellos pertenecientes a las clases más desposeídas de nuestro país que ven un gobierno más inclinado a los que más tienen, y que ven en Leonel lo mejor que nos queda para salir de la crisis y dar el salto cuantitativo y cualitativo al concierto de naciones civilizadas y desarrollada del mundo.

Es por esta razón, los dominicanos de buena voluntad, las amas de casas, los obreros, los chiriperos, los agricultores, los motoconchistas, los jóvenes, los intelectuales, los profesionales, y todo aquellos que no venden ni hipotecan su voto, estoy seguro de que se irán con Leonel en la primera vuelta y muchos de ellos lo harán públicamente. Ya el pueblo abrió los ojos, y sabe que el PRM y el gobierno clasista de Abinader no tiene razón para estar ahí, debido a que esa organización hoy es una simple estructura de ricos y popis oportunistas, donde no se respira el aire limpio del aura patriótica que rodea a gente como Soto Jiménez.

