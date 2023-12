Los Goebbels contemporáneos

El doctor Paul Joseph Goebbels fue un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945.

Ese señor, fue uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler, y era conocido por su talento como orador, su profundo antisemitismo y su respaldo a una discriminación racial cada vez más severa que, entre otras cosas, acabaría dando lugar al genocidio de los judíos en el llamado Holocausto.

Hacemos esta reflexión sobre este personaje de la historia europea ya que muchos conocen algunas extraordinarias “hazañas”, frases y sentencias que se hicieron popular durante su desempeñó como jefe de la propaganda nazi.

Entre esas famosas frases que se quedaron tatuadas en el imaginario o psiquis mundial de la comunicación política como estrategias efectivas para la competencia por el poder figuran: “Calumnia que algo queda” y “Una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad”.

Ahora bien, a qué viene a cuento este ejercicio sobre este personaje que gravitó con aparente y singular sensación de “genio” en el mundo político europeo durante una buena parte del siglo XX. Veamos.

Viene a cuento porque en el actual contexto político que vive la República Dominicana nos hemos enterado que desde litorales del gobierno algunas instituciones vinculadas al sistema financiero nacional están financiando estructuras mediáticas dirigidas por una nueva casta de Goebbels contemporáneos, pero esta vez versión caribeña.

Y saben que, según nos hemos enterado, esas estructuras de “Comunicación estratégicas” están siendo dirigidas por periodistas criollos de larga data y asesores de comunicación política extranjeros con un presupuesto económico asignado que supera el de varios ministerios y direcciones generales del Estado juntos.

Pero me informaron más, es tan importante para ese litoral la referida estructura goebbeleana que dentro de sus misiones y encomiendas asignadas figuran, el construir en la percepción de la gente un estado de bienestar a todos los niveles, fijar mediante la repetición publicitaria el ilusionismo de cambio, así como el desarrollar una línea de sumisión, retaliación y cooptación a medios de comunicación y periodistas que eso mete miedo.

Quiero creer, de verdad que sí, que el actual jefe de Estado dominicano no está al tanto del alcance, tenebrosidad y el derroche de dinero que se está gastando en esa mega estructura que también se dedica a perseguir e intimidar periodistas profesionales que ellos entienden no son afines a su causa.

Quezada.alberto218@gmail.com

jpm-am