Los empleos para los perremeistas y la Coalición, ¿por qué?

EL AUTOR es escritor, abogado y político. Reside en Nueva York.

1 – Las páginas de la historia de los pueblos del mundo están llenas de tiempos de inmensas miserias materiales, espirituales y morales. En esas páginas se cuentan, guerras, matanzas étnicas, genocidios, holocaustos, hambrunas, plagas, pestes, enfermedades, terremotos, inundaciones, esclavitud, dictaduras, explotación inmisericorde del hombre por el hombre, injusticias sociales, abusos de los más poderosos contra los más débiles, y la corrupción e impunidad que engendra toda clase de ruinas y sufrimientos a los pueblos, sobre todo, a los que no se han sacudido de la colonización, que son viciosos y haraganes, pocos instruidos, desconocedores de su historia y de su propia ignorancia.

2 – En este tenor, el pueblo dominicano tiene su propia historia de desdichas y miserias. Nuestra República Dominicana desde su creación en 1844, salvo escasas excepciones, sólo ha tenido gobernantes ladrones y asesinos, pero también apátridas y entreguistas.

3 – A finales del siglo XX y principios del XXI, esa especie de maleficio histórico fue reproducido de manera exponencial en los 20 años de gobierno del PLD. En estos gobiernos, la corrupción y la impunidad se expresó en los robos más vulgares, abuso de poder, burla al pueblo, entreguismo, injusticias y desigualdades sociales extremas, en criminalidad, inseguridad ciudadana, inmoralidad, daño al Medio Ambiente, traición a la patria, etc. La práctica de estas taras ha indignado al pueblo, a tal punto, que este decidió hacer algo radical para que nuestro país cambie el nefasto rumbo por el que lo ha conducido el leonelismo y el danilismo.

4 – Así surgieron, la Marcha Verde, las convocatorias a la Plaza de la Bandera, los cacerolazos y la propaganda anti gobierno en internet. Concomitantemente, los partidos políticos de derecha e izquierda, unidos en la llamada Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, cerraron filas con el PRM para llevar a Luis Abinader al poder, un hombre con sólidos principios cívicos y morales.

5- En la unión de la estructura política – pueblo, PRM y Coalición Democrática – el entusiasmo fue desbordante, en torno al eslogan “un gobierno para el Cambio”. Para esta meta, los militantes y dirigentes de la base se votaron haciendo sus mayores esfuerzos y sacrificios, acicateados por el deseo inmenso de un “Cambio” político, social y económico para nuestro país, para eliminar de golpe la podredumbre producida por la corrupción y la impunidad, concretizadas en robos descomunales al erario, que hoy dan grima al conocerse su monstruosa dimensión

6 – Para lograr la difícil y gloriosa meta de sacar al PLD del poder, el trabajo fue arduo, y el entusiasmo enorme. Palmo a palmo, en todo el país, el pálpito fue, desprecio por el PLD y trabajar para el “Cambio”. La Marcha Verde, se hizo sentir en todo el país. Los partidos de la Coalición Democrática por igual. Las reuniones se hacían casi todos los días y los trabajos complementarios se hacían hasta altas horas de la noche. Los dirigentes políticos se tiraron a la calle buscando los votos hasta debajo de las piedras.

7 – Como dice Rafael de los Santos: “pusimos nuestro mejor empeño, marchamos, hicimos cantidades de actividades, aportamos “conciencia”, contra la impunidad y la corrupción, algunos sufrimos amenazas y fuimos vigilados y hasta agredidos. Buscamos recursos hasta donde no había, pusimos el alma y el corazón para que el cambio fuera posible”.

8 – En esta arremetida no faltó callejón por visitar. El calor o el frío o las distancias, en el caso de Estados Unidos y Europa no fueron barreras. Hasta las cadenas de oraciones estuvieron presentes. En esta batalla se descuidó la familia, los hijos, o la mujer amada. Sufrió el negocio y la salud. La gente sacrificó sus bienes y su tiempo durante 8 largos años (precedidos de 12), lo que equivale a decir: 240 meses, mil 040 semanas, 7 mil 300 días, 438 mil horas, 26 millones, 80 mil minutos. Lo que es, toda una vida. Es tan así, que el niño o niña que nació al inicio de estos 20 años, se volvió un adulto con edad de votar, y los que éramos adultos nos volvimos viejos, achacosos y más pobres. En este proceso, muchos encontraron la muerte, unos por el Covid-19, otros por diferentes achaques de salud relacionados con el esfuerzo descomunal en la campaña realizada para llevar al PRM y a Luis Abinader al poder en la fecha por venir, 16 de agosto de 2020.

9 – En esta parte de nuestra gloriosa historia republicana, no importaba el afrontar sacrificios, e inclusive la muerte misma. Lo más importante era salvar la patria, arrancándola de las garras del peledeismo corrupto y corruptor. No importaban la muerte, el sudor y lágrimas que implicaban en esta batalla. El asunto era, “que la patria pariera un nuevo corazón”. Que muriera lo viejo, para que hubiera un “Cambio”, y que al efecto fuéramos gobernados por una nueva pléyade de hombres y mujeres humanistas, que se emplearían a fondo en llevar a cabo el “Cambio prometido” a la nación, es decir para la colectividad, pero también, para un progreso individual muy merecido para quienes teníamos 20 años luchando en la oposición pasando mil calamidades.

10 – Pero ahora sucede, que las bases del PRM y los dirigentes de los partidos de la Coalición que con sus agotadoras jornadas de políticas electorales, aportes económicos y que con muertes, sudor y lágrimas, hicieron posible que Luis sea actualmente el presidente de la república, ahora están siendo ignoradas, despreciadas, burladas y maltratadas, lo que está provocando indignación y descontento masivo en el seno de nuestras instituciones políticas, lo que de no corregirse a tiempo, puede ser fatal de vista al 2024 y para cualquier momento en que el gobierno necesite del apoyo de las masas que lo llevó al poder.

¿Cuál es la raíz de esta problemática?

11 – Cuando logramos alcanzar el poder, la asignación de los empleos no se hizo de manera institucional, sino, que los nombrados como ministros y jefes de otras instituciones, armaron su equipo de trabajo con amigos y familiares que poco tenían que ver con la feroz lucha de las masas del PRM y de la Coalición para que fuéramos gobierno. Por esta razón, el personal propuesto por el partido para cubrir los empleos en el nuevo gobierno, no fueron refrendados por la cúpula de dirigentes en la RD, lo que ha sido una injusticia y un error garrafal, lo que ha engendrado los disgustos y enfado que a diario se expresan en el PRM, como en la Coalición Democrática.

12 – En esta debacle institucional, debido a las malas relaciones gobierno-partido, se han nombrado en puestos importantes personas que habían ingresado a apoyar la candidatura de Luis tres meses antes de la elección, es decir, cuando ya estaba hecho el mayor trabajo para ganar la presidencia, por parte de los que teníamos apoyando a Luis 8 años consecutivos, sin haber incurrido en transfuguismo, ni en deslealtades.

13- Pero también, ha ocurrido lo insólito: confirmar o nombrar en puestos importantes a antiguos enemigos nuestros y del pueblo. Digo del pueblo, porque quien le roba al pueblo, es su enemigo. Todo esto, mientras que a los que luchamos por 8 largos años (precedidos por 12, también de lucha tenaz), exponiendo vida y bienes para llevar al PRM al poder, se nos ha ignorado olímpicamente.

14 – Otra cosa que ha generado la indignación y reclamos de nuestra gente es, que esta exclusión se ha hecho con desconsideración y faltando a la justicia. Decir, o dar entender que la búsqueda de empleo es actuar como piratas que reclaman el botín, es una ofensa mayor para quienes dieron el todo por el todo en aquella lucha descomunal que constituyó llevar a nuestro PRM al poder, mientras vemos, que los que nos metían zancadillas y eran opositores rabiosos, hoy, son dejados en sus puestos o nombrados en otros de mayor jerarquía con sueldos hasta mayores que el que gana el presidente de la República, cosa que se hace ante los ojos atónitos de todos aquellos que se habían fajados para que fuese posible la victoria de un gobierno para el “Cambio”.

15 – Tratando de apaciguar el malestar generado en la base del Partido, en la coalición Democrática y el pueblo por el asunto de la denegación de los empleos, se ha hablado de que se comprenda, que el Estado no es “botín de guerra”, que las bases deben comprender que el gobierno de Luis Abinader “tiene un estilo de gobierno diferente”. Y otros han llegado al desatino de exponer, que no tenemos la capacidad requerida para determinadas funciones, por lo cual se ha tenido que dejar a los antiguos peledeistas en sus puestos, sean estos danilistas o leonelistas. En esos desaguisados verbales, hay mucho de inconsciencia, escaso tacto político, y falta de amor y gratitud por parte de quienes hacen esas absurdas declaraciones. Las estigmatizaciones y displicencias contra los titanes del partido, duelen e indignan, y se agravan cada vez que sale un nombramiento para un personero de Leonel, Danilo y Miguel Vargas, o de un hijo de la oligarquía, que nada tuvo que ver con las duras luchas libradas para llevar el PRM al poder, puesto que al contrario, ellos hicieron sus mayores esfuerzos para impedir que llegáramos al poder. También duele, que dirigentes de nuestro partido que ya están trabajando, con su silencio o indiferencia, se hagan cómplices de semejante declaraciones.

16 – Quienes menosprecian la base de nuestro partido y la Coalición, ignoran conceptos sociológicos básicos. En la vida de un ser humano lo primero es la subsistencia. El pan de cada día, el techo, los medicamentos, la ropa, es decir, la satisfacción de las necesidades básicas, las que desgraciadamente, solo son posibles cubrirlas si se tiene dinero. Y se da el caso, que como no somos un país industrial, viene a ser, que en la RD el Estado es el mayor proveedor de empleos. O sea, conseguir el dinero para subsistir no es cuestión de “botín de guerra, ni de comprender un nuevo estilo de gobierno”, sino, simple y llanamente, una cuestión de subsistencia.

17 – Para saber el porqué de tanta indignación en las masas perremeistas hay que ponerse los zapatos de aquellos militantes que lucharon por 20 largos años en la oposición dando el todo por el todo para que llegáramos al poder, y que hoy ven que aquellos ladrones que hacían mil diabluras contra el PRM y Luis, hoy son ratificados en sus puestos de trabajo, desde los cuales se burlan de todos los que hicimos lo indecible para que Luis hoy fuera el presidente de la RD.

18 – En este menosprecio se han marginado a dirigentes valiosos, echándolos a un lado, como si fueran cachivaches inservibles. Este maltrato, que ha resultado en una vivencia de pesadillas, ha generado depresiones y decepciones dolorosas, cosa que para entenderlas hay que vivirlas, y si no, tener el don de la sensibilidad social con cierto grado de espiritualidad y de responsabilidad frente a los compromisos contraídos, por merecidos.

19 – Naturalmente, el maltrato descrito que se le ha dado a los perremeistas y a la Coalición Democrática, han sido por dirigentes que aun estando en la oposición, no saben lo que es carecer de la comida, cuando no se tiene un peso con que comprarla. Tampoco tienen amor por la gente de su partido, ni saben de responsabilidad política; por ello no se dan cuenta de la gama de sentimientos dolorosos que caen sobre un ser humano que padece la desgracia del hambre y de otros sufrimientos por un montón de precariedades, y por sentirse traicionados.

Nuestro presidente con las mejores intenciones

20 – Es notorio y sabido, que nuestro querido presidente tiene las mejores intenciones del mundo para con su país, y que para mantenerse en el poder, tiene que manejarse con diputados, senadores y ministros sin escrúpulos y de mala entrañas que no le ayudan en nada; y que además tiene que bregar con una oligarquía, que nos es creen los dueños del país, sino, que literalmente los son. También, Luis Abinader tiene que gobernar con una justicia podrida llena de jueces corruptos que obedecen las directrices, unos de Danilo y otros a Leonel. También, tiene que ser prudente frente a los imperialismos y sus imposiciones de políticas comerciales neoliberales y exigencias en materia de política exterior; cosa nada fácil, puesto que es un frente que debe puede abrirse frontalmente, porque entonces, su lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad, quedarían sin soporte; cosa que aprovecharían los corruptos sometidos a la justicia para darle un golpe de estado. Hablo de militares y civiles del peledeismo que se han hecho supermillonarios robando, y con el narcotráfico.

21 -Pero además, nuestro presidente ha tenido que vérselas con la pandemia (Covid-19), con las bajas del turismo, con una país endeudado hasta el topete, con bajas recaudaciones fiscales y arancelarias, con el aumento internacional de los fletes y materias primas y con torear con un pueblo empobrecido, complicado y difícil, con una mayoría – en este tiempo – carente de valores patrios, cívicos y morales. Luis, también tiene que entenderse, con un PRM y una Coalición Democrática que le reclaman empleos y el “Cambio prometido”; y con sectores, que por oposición a otros, le piden asumir posiciones políticas radicales frente a la agenda neoliberal y de política exterior que imponen los imperios, respecto a las actuaciones con Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y Rusia. Y para ñapa, Luis Abinader le ha tocado enfrentar la problemática más complicada y terrible, jamás dada de nuestro país con el vecino Haití.

A modo de Conclusión:

Luis Abinader frente a los problemas nacionales e internacionales

A – Vista la problemática planteada en los párrafos anteriores, nuestro presidente Luis Abinader Corona, tiene que revestirse de la paciencia de Job, pedir a Dios que le otorgue la sabiduría de Salomón y la sapiencia y astucia de Maquiavelo, más el amor que tuvieron por su patria Duarte y Peña, para así poder salir airoso de la dificilísima encrucijada que ha venido enfrentando como el actual presidente de una empobrecida y convulsionada, República Dominicana.

Los empleos, para los perremeistas y la Coalición, ¿por qué?

B- Un gobierno con tantos enemigos poderosos y situaciones sociales, políticas y económicas en contra, necesariamente, para mantenerse en el poder y hacer un buen gobierno, tiene que permanecer unido a las fuerzas que lo llevaron al poder sin mantener confrontaciones; en este caso, con el pueblo, el PRM y la Coalición Democrática. Entonces, está claro, que el malestar existente entre el partido y el gobierno hay que ponerle un alto. Al efecto, el gobierno no debe destruir al partido, ni el partido debe destruir al gobierno; porque de lo contrario, terminarán destruidos los dos. Es un hecho: “Todo reino dividido contra sí mismo, será asolado. Toda una casa dividida contra sí misma, caerá”.

C – En este contexto, “los militantes del PRM y de la Coalición Democrática”, prometimos hacer el “gobierno del Cambio”. Entonces, como los “Cambios” los hacemos las personas, en consecuencia, el “Cambio prometido”, no es posible realizarlo sin haber eliminado de la administración pública a los ladrones y perversos del peledeismo y de otras parcelas políticas aliadas en la corrupción y la impunidad, porque con ellos jamás habrá “Cambios”, sino, más robos – porque está harto demostrado – que eso es lo que ellos saben hacer con maestría y sin escrúpulos.

D – Dada esta situación, los actuales peledeistas y miguelistas empleados en el Estado, hay que sustituirlos por los hombres y mujeres del PRM y de la Coalición Democrática, que sean honrados y capacitados y con vocación de servicio hacia nuestro país y su prójimo. Otra razón bien importante para esta sustitución es: “porque los perremeistas y los integrantes de la Coalición Democrática, somos la garantía para que se haga el gobierno ético y moral que hemos prometido para un gobierno de Cambio”. puesto que los peledeistas – ya lo dijimos – su corrupción es ya un mal incurable e incorregible. “Lobo viejo pierde el pelo, pero no las mañas”.

E – Nuestro país está cansado de la corrupción y la impunidad, y de luchar contra los ladrones y traidores de toda laya. Estamos “jartos’ de la hipocresía, de la prepotencia, de la maldad y perversidad, de la inseguridad ciudadana, de la podredumbre de la justicia, de la orgia de robos, de la burla al pueblo, y de que unos cuantos sean los dueños absolutos del país. Es hora de poner un alto a toda esta aberración, que ha propiciado caos y ruina a nuestra nación.

F – Finalmente, nuestro presidente Luis Abinader, al tener las mejores intenciones para con su nación, puede lograr la meta del “Cambio prometido”, solo sí cierra fila con su partido y la Coalición Democrática, quienes fueron los titanes en la lucha que culminó con su ascenso al poder. Además, a ellos y a nosotros, es a quienes nos duele el país y el partido.

El que tenga oídos, que oiga…

of-am

