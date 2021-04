Los delitos de las multitudes

El problema de los delitos de multitudes estuvo otrora muy a la moda.

Sighelé en Italia, Gabriel Tarde y Gustavo Le Bon, en Francia, le han consagrado estudios y obras enteras. Hoy el tema parece algo descuidado, mientras que es a menudo de una actualidad candente. Sin embargo es necesario señalar que J. Stoetzel le dedicó algunas páginas muy interesantes.

Para trazar el problema, es preciso definir la multitud, que no puede ser cualquier reunión de personas. La multitud presume al grupo, que es limitado en número, reflexivo y organizado. Pero el mundo moderno nos ha enseñado que entre multitud y grupo es puntual situar los tipos intermedios de grupos, bien numerosos, pero muy establecidos y de una seriedad colectiva marcada.

El modelo que tienen sus homólogos en los países totalitarios, ha sido suministrado por reuniones nacional-socialistas, especialmente aquellas de Núremberg. Este tipo de reunión está en manos del líder y entre la multitud y crea relaciones de carácter casi sexual.

El criminólogo belga Etienne De Greeff notó que el jefe se comporta con la multitud como el proxeneta hacia la mujer: “saca de él sus medios y su razón de vivir. Sin su aprobación él no es nadie, pero al mismo tiempo la fuerza, la brutaliza intelectual y moralmente para conseguir esta aprobación, mediante maneras que, además, anulan en cada miembro toda conciencia individual”.

No crean que a este tipo de multitud no le interesa la criminología porque si no comete delitos claramente, su líder puede llevarlo a adoptar una mentalidad criminal colectiva y, al mismo tiempo, hacer que apruebe decisiones de carácter criminal. Pero la verdadera multitud, la más interesante, a estudiar, es la que es subvertida o inconscientemente organizada.

Se entiende, por ese último término, la multitud que sufre, sin saberlo, la acción de los líderes nigromantes, siguiendo la vieja táctica revolucionaria de las manifestaciones «espontáneas».

La multitud así definida presenta una característica esencial, que es de tener las reacciones propias, independientes de lo que serían las reacciones individuales de sus miembros. ¿Cómo ese pasaje de lo individual honesto a la multitud delincuente se produce?

El individuo experimenta ciertamente una excitación más o menos artificial. Gabriel Tarde invoca los fenómenos de imitación. Él consideraba también que el individuo era ciertamente sugestionado. Además, el fenómeno de las multitudes, que no se ignora en el medio rural, es mucho más frecuente en el medio urbano, más inclinado a la imitación y a la vida en grupo.

La sugestión juega mucho más fácilmente parece sobre ciertas categorías de personas, por ejemplo las mujeres, que se han encontrado a la cabeza de multitudes en todas las grandes jornadas revolucionarias francesas, todos los delincuentes de hábito o profesionales, que entienden a menudo disfrutar materialmente del disturbio, pero que, además, son a menudo de débil carácter, los enfermos mentales, caracteriales o débiles, etc.

El profesor J. Stoetzel ha utilizado por otra parte muy útil e insistido sobre el hecho que el individuo, cual sea su grado de fusión en la multitud, guarda sus características propias, mentales, sociales o intelectuales. El reacciona en función de su personalidad.

Es así como los individuos bien equilibrados resisten mejor, pero su aguante puede, sin embargo, ser difícil. A menudo terminan por dejarse llevar, a su turno, por el contagio. De más está la ocasión criminal puede ofrecer su tentación. Por último, pero no menos importante, el individuo que se ha resistido a todas las demandas a menudo arriesgará su vida si trata de oponerse a la locura. Este puede ser el destino de los propios líderes, cuando intentan frenar los arrebatos criminales.

Una segunda característica de la acción de masas es que, en muchos casos, si no en la mayoría, es de naturaleza pseudo-justiciera. Es el linchamiento de los negros norteamericanos, la masacre de la guarnición de la Bastilla el 14 de julio de 1789, donde los detenidos en las cárceles de París del 2 al 6 de septiembre de 1792. Tal actividad va acompañada de un simulacro.

En otros casos, es realmente la resurgencia de sentimientos primitivos que inspira más o menos seriamente la multitud, así las atrocidades cometidas luego de cataclismo o de epidemias, (como la actual) que no son otra cosa que sacrificios a los poderes del mal.

Finalmente, un último rasgo de la multitud es que no retrocede en comparación con el individuo normal. Esta puerilidad se manifiesta fuera de cualquier acción criminógena, por ejemplo en eventos deportivos, fiestas, etc. Como un niño, poco basta para distraer y divertir a la multitud. Como una niña, también es susceptible a la brutalidad extrema. Como un niño otra vez, la nada la vuelve; no tiene constancia de pensamiento o propósito. Revoluciones abortadas por unas gotas de lluvia.

JPM