Los Delfines vencen a Moca FC en la cuarta jornada de la LDF

MOCA. – Un gol de Yonier Hurtado al minuto 41 fue suficiente para que los Delfines se llevaran los tres puntos ante el Moca FC, al imponerse 1-0 en el Estadio Moca 85, en la cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El atacante visitante definió de primera ante la salida del portero aurinegro Pascual Ramírez, tras una asistencia de Christofer Almonte, anotando el único tanto del encuentro.

En la segunda mitad, los aurinegros se lanzaron al ataque en busca del empate. Al 67’, Valentín Sabella tuvo la más clara, pero su disparo salió sin fuerza y fue controlado por el arquero.

Más tarde, en el 83’, el espigado Ramírez evitó el segundo gol visitante con una gran atajada a un disparo raso tras un córner.

Los dirigidos por Jorge Alfonso insistieron con intensidad hasta el minuto 90+7, pero la puntería no estuvo de su lado y el marcador no se movió.

Con este resultado, el MOCA FC queda con 6 puntos tras cuatro fechas disputadas en la LDF 2025.

of-am