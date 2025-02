Los celos humanos

EL AUTOR es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

En los últimos años han sido constantes las noticias de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas, en todo el país y durante todo el año; aunque la incidencia es mayor de Enero a Junio.

Esto ha generado una gran preocupación en la población y ha dado lugar a estudios y pronunciamientos de destacados psiquiatras, quienes han procurado encontrar la causa y la forma de prevención de estos asesinatos, que muchas veces van seguidos de suicidios.

En 2023, 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 27 países y territorios de América Latina y el Caribe, lo que representa 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día. En nuestro país, durante el 2022 se registraron 58 femenicidios. En 2023 esta cifra disminuyó a 51 casos. Pero en 2024 el número de feminicidios aumentó a 85 casos reportados oficialmente. Y ya el 1 de enero del presente año se registró el primer caso en Santiago.

En el año 2024, como medida preventiva, 372 mujeres fueron enviadas a casas de acogida, lo que sugiere que de no haberse adoptado dicha medida, la cifra de femenicidios durante ese año pudo haber superado los 100 casos.

Causa

La causa más frecuente de estas reprochables acciones, según confesión de los propios autores, son los celos. Los celos son la respuesta refleja inmediata que da una persona cuando percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio, lo que representa una ruptura del equilibrio emocional del individuo. Esto se da, obviamente, ante la probabilidad, sospecha o inquietud de que la persona amada da señales de prestar atención o interesarse en otra persona.

La sola posibilidad de que se pierda la relación o vínculo amoroso con alguien querido o el surgimiento de hechos reales o imaginarios que representen una amenaza para la estabilidad de dicha relación amorosa generan una sensación de incomodidad o malestar interior, de inseguridad y esta, a su vez, da lugar a un sentimiento de envidia y la decisión de impedir a como dé lugar que la mujer amada llegue a ser posesión de otra persona.

Pero el miedo que siente la persona de perder a alguien que considera de su pertenencia, por la influencia de un tercero, no tiene que dar lugar a maltratos y mucho menos a quitar la vida de una mujer que por la razón que sea desee romper la relación amorosa que mantiene, sea a nivel de noviazgo, de unión libre o de matrimonio.

Son los llamados “celos enfermizos” los que llevan al individuo al extremo de decir: “Mía o de nadie”, como si la relación de pareja convirtiera la mujer en una esclava del hombre, que la obliga a estar a su lado, independientemente de que el trato que reciba no sea el mejor, y lo llevan a causar problemas de maltrato y a la sinrazón extrema de quitar la vida a la mujer.

Cuando el hombre propina maltrato físico a la mujer y esta tiene la valentía de buscar ayuda con sus familiares o las autoridades judiciales, esta acción le facilita romper con esa relación patológica de la que no puede esperar nada bueno. Sin embargo, esta acción no siempre ha impedido que su pareja, como producto de su psicopatología intensifique diariamente sus celos, a tal punto de convertirlos en el centro de su vida y la guía de sus pensamientos, que lo llevan a actuar de forma irrazonada y dar muerte a la mujer que ya le niega su amor.

A veces los celosos enfermizos dan señales que permiten estar alertas e impedir la materialización de sus pensamientos malsanos, pero muchos interiorizan sus propósitos, los maquillan y dan apariencia de sosiego y equilibrio, por eso sorprenden a todos cuando negados al deterioro de su relación de pareja dan muerte a la mujer.

Reacción del hombre maduro

Pero los hombres emocionalmente maduros, cuando ven alguna amenaza a su relación, procuran adoptar acciones que refuercen el buen funcionamiento y la dinámica de la pareja y si con todo advierten que la relación se deteriora y que en efecto, el interés de la mujer se inclina preferencialmente por otra persona, la dejan ir en paz, diciéndole como nuestros campesinos: “Más adelante vive gente”, o sea, el perderte me dolerá, pero no es mi fin, quizá más adelante me encuentre una que te supere.

Los celos son humanamente entendibles, pero jamás deben controlar los pensamientos y acciones de un hombre sensato. No le deben causar inseguridad. No puede permitirse que estos se desarrollen como parte de la normalidad de la vida, que afecten el desempeño del hombre en áreas tan importantes como el trabajo, la relación familiar, la vida social y la académica.

Dos casos curiosos

Curiosamente conocí en San Cristóbal dos hombres ejemplares que tenían por sobrenombre Celito y Celo. El primero, el Dr. Julio César García (a) Celito. Médico cirujano, hombre afable, equilibrado, justo, hijo ejemplar, esposo y padre ejemplar, cuyo matrimonio de 57 años fue un ejemplo de armonía y amor y solo concluyó con la muerte de su esposa, doña Linda Harootian, a una edad avanzada, seguida en poco tiempo por el fallecimiento de él.

El otro ejemplo, don Ramón Cuevas (a) Celo. Un hombre humilde, obrero en la fábrica de armas de San Cristóbal, que conquistó a su esposa, doña Concha, a base de llevarle serenatas con un acordeón de boca que tocaba con maestría. Tuvieron un matrimonio evidentemente feliz, de más de 60 años, que terminó con la muerte de ambos, ya muy ancianos, con pocos días de diferencia.

Ambos, seguramente merecieron sus apodos por ser celosos en algún momento de su vida, pero no fueron celos enfermizos que llevaran al maltrato verbal o físico. Dieron ejemplo de seguridad y dominio propio y sus muestras de amor por sus esposas se mantuvieron durante todo el matrimonio. Estos dos ejemplos son dignos de imitación. Siempre debe predominar el amor y cuando este ya no exista, entonces, la paz.

