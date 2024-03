Los asuntos de estado (OPINION)

Hay que diferenciar entre las medidas políticas y económicas que toman los gobiernos en ocasiones, como por ejemplo los subsidios a las Pymes o los combustibles, porque esas decisiones pasajeras son diferentes a las resoluciones del Gobierno, que son asuntos de Estado porque son duraderas, van más allá del partido político que está en el poder y trascienden la ideología o inclinación de los funcionarios.

Por considerarlo de interés voy a enumerar algunos asuntos de Estado que son prioritarios para la nación a fin de ir creando una estrategia de escenarios futuros y adelantarnos a los cambios que ya la tecnología ha traído, para mejorar la calidad de vida de la gente.

1- Urge modificar la Ley de Pensiones en beneficio de los adultos mayores, para que todos los viejitos reciban una pensión de Estado sin importar si han cotizado. Muchos campesinos, peones echa días, llegan a viejos y no tienen qué comer.

2-Revisar todos los contratos firmados por el Estado con empresas nacionales y extranjeras para determinar si en los mismos hubo dolo en perjuicio de pueblo dominicano. En especial, se debe revisar y renegociar el contrato del Estado con la minera Barrick Gold, para lo cual se debe nombrar una comisión de expertos mineros. Originalmente ese contrato se negoció 97% para Barrick y 3% el Estado. Después en el gobierno anterior lo renegoció, quedó 83% Barrick y 17% el Estado. Ahora le toca a este Gobierno renegociar el PUN para que el Estado reciba mayores beneficios, por lo menos 60% Barrick, 40% el Estado Dominicano. Así se duplicarían los ingresos.

La revisión de los contratos es un asunto de Estado que perdurar en el tiempo, independientemente del gobierno que surja cada 4 años.

3-El 85 % de la energía se produce en el país con combustible importado que compramos en dólares. Es una fuga de divisas insostenible. Deberíamos cambiar la matriz energética de combustibles fósiles a hidrógeno verde que se obtiene a través del proceso de electrolisis del agua y nos ahorraremos 5 mil millones de dólares al año . (Tenemos abundante agua y es prácticamente gratis).

Producir hidrogeno es una oportunidad estratégica para RD exportarlo a las demás islas del Caribe que carecen de agua. Esta iniciativa es un asunto de Estado que nos liberaría del yugo que representa la importación en dólares del carbón, gas natural y petróleo para la generación de energía eléctrica.

4-Proteger el agua y la foresta con el muro en la frontera con Haití es un Asunto de Estado que perdurara en el tiempo. Esta es una de las obras más importantes que se construye en la frontera para detener el trasiego de carbón en sacos cargados en mulos, motocicletas y al hombro. Es un error del Gobierno decir que el muro es para detener la inmigración de haitianos ilegales porque eso es imposible. (Los haitianos se van en yolas a Miami que está más lejos que nosotros). Además recurrir a una lucha con tintes racistas, provocaría una condena al país internacionalmente. La lucha es por la ecología y el medioambiente. Los haitianos cortan 7 millones de pies de madera de árboles al año en nuestras montañas para hacer carbón . Por la deforestación ya en el norte de Haití en la provincia de Saint Nicholas existe el primer desierto del Caribe. Al ritmo que vamos, estamos amenazados de convertirnos en una réplica de lo que hoy es Haití.

5-Servicio militar voluntario. En la frontera deben ser reclutados como asimilados de las fuerzas armadas los campesinos de la zona. A todos se les podría asignará un arma para su defensa personal. Este ejército de asimilados recibiría entrenamiento militar y ayudas sociales del gobierno y estarían al servicio de la patria para cualquier emergencia. Ellos serían los centinelas de la frontera.

6- Establecer un impuesto único del 3% para todos ingresos recibidos por personas físicas y empresas, incluyendo los servicios profesionales. Así se controlaría la evasión fiscal y eliminaría el impuesto sobre la renta, el cual cada año se presta a trucos de doble facturación, etc. Con el impuesto del 3% aumentarían las recaudaciones del gobierno considerablemente según proyecciones realizadas por expertos del área. Los demás impuestos como ITBIS, anticipo, etc, necesitan una revisión para que las pequeñas y medianas industrias se entusiasmen a sacar su RNC y no lo evadan.

7- Después de varios años de crecimiento negativo urge relanzar la minería otorgando las concesiones metálicas y no metálicas pendientes. De urgencia también es financiar la minería artesanal de oro aluvional en las zonas ricas en oro como Villa Altagracia, Medina, Cuenca del Rio Haina, Duey, Lechería. En las zonas de minería aluvional trabajan 3,500 mineros artesanales en los ríos y sacan en promedio 2.2 gramos diarios cada uno. Entre todos producen 230 onzas al día, las cuales cuestan $2,000 dólares en el mercado mundial y equivalen a $460,000 dólares diarios, es decir semanalmente producen $2,760,000 dólares . El Banco Central debe establecer estafetas en las zonas mineras para comprar a través de ellas todo el oro al precio mundial.

8- Hay que iniciar una campaña educativa para que en el país de desarrolle una cultura minera como existe en otros paises como México , Perú , Chile, Brasil, Venezuela en la franja de oro del arco del Orinoco. Las familias más ricas de estos países tienen su origen en la minería. En México la familias Garza, Valenzuela, Gonzáles, son algunos ejemplos. Lo mismo sucede en Chile, Perú, Ecuador, Brasil.

La minería sigue siendo el futuro de la economía y la que más recursos aporta al Estado dominicano.

