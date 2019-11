Los americanos

EL AUTOR es artista plástico dominicano residente en West Palm Beach.

Por MAXIMO CAMINERO

Creo que después de tanto tiempo viviendo en los Estados Unidos, los gringos se merecen una de mis descargas…y no es que sean imprescindibles (mis descargas) ni nada que podamos decir ; wuaoo!!. Mínimo les escribió a los Yanquis….

Vamos primero a aclarar este asunto. Los tres gatos y las cinco gatas que me leen, están divididos en opiniones. Unos dicen que soy comunista y otros dicen; bah! Tú no eres comunista ná!. Y todo eso porque «dizque» yo le tiro duro a los norteamericanos. Solo trato de hablar desde la neutralidad de la sensatez. Sea roja, azul o gris.

Si hoy a mí me preguntaran con quien preferiría vivir? Y de paso me dan «solo» tres opciones; o los gringos, o los rusos o los chinos? Sin dudarlo diría con los gringos. Y no es que sean más santos que los otros pero si más tolerantes.

Si existe un país en el mundo donde todas las nacionalidades se funden y se respeta al ser humano sin importar su origen, se llama, Estados Unidos de América.

Yo sé que muchos no están de acuerdo…pero siga!. Siga!. Estas meditaciones me llegaron en el vagón del tren que viaja desde Miami a West Palm Beach. De repente, dos policías ferroviarios armados, entablaban una fluida conversación en creole.

Los pasajeros ajenos a la escena, continuaban sus dinámicas sin importarles la escena. Luego, tres chinos armados también, pasaron por los pasillos mientras el mandarín resonaba bailando con el creole. La mujer hondureña que gritaba maldiciones en castellano a su celular. Juraba que estaba sola; te voy a matar desde que llegue!!.

Los mexicanos que bajaron en la parada anterior, lucían unas hebillotas en sus correas en donde se destacaban a todas luces el águila y la serpiente del escudo de su bandera.

Yo reflexionaba, que gran tolerancia tiene esta gente (me refiero a los gringos) no me imagino policías haitianos en el metro de Moscú o de la China. Ni policías chinos en el metro de Santo Domingo o Medellín.

Los Estados Unidos están conformados por todas! Las naciones del mundo, por todas las religiones del mundo, por todas las creencias políticas. Un país, donde aunque usted no sea de aquí, tiene el mismo derecho de los que si lo son.

El primer párrafo de la Constitución de este país, escrita en el año 1787 dice;

«Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad…».

«Una unión más perfecta» que interesante esta oración. Parecería escrita por personas elevadas espiritualmente. Conocedores de la diversidad, no solo de razas sino de pensamientos. «Afirmar, la tranquilidad interior»…sin dudas gente muy entendida en los misterios del Universo. «Promover el bienestar general» escrita en tiempos de esclavitud y cierta segregación a la mujer.

Pareciera que proyectaban el futuro en donde el hombre sería más tolerante. Y así lo afirman con la última línea; […] «Y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad». Aquí podríamos pensar que esta libertad es exclusiva solo para ellos, pero no, es mucho más amplia.

Se asume aquí que esa libertad debe ser respetada ante los demás, es decir, los otros pueblos, los que no viven aquí. Que vivan de acuerdo a sus creencias y códigos.

En esa parte, los descendientes se excedieron en interpretarla y es por eso que los gringos meten sus narices en todas partes!. Andan con ese afán de que los demás sean como ellos…y la verdad es que eso no es así.

Intentan imponer la democracia en pueblos que no están preparados para ello, que son culturalmente opuestos y que andan en su propia dimensión. Paradójicamente, aquí, en su mismo patio. Andamos todos echando vainas, vestidos hasta de momias, con turbantes y hasta descalzos y ellos….ni cuentan se dan!.

Yo sé que habrán muchos decepcionados con este escrito, pues esperaban que sacara a relucir todos los atropellos y desmanes de los gringos a través de la historia, pero no! Hoy no toy en sangre. Estoy tratando de recalcar como hemos evolucionado…y hacia donde vamos.

En el 1865, mediante la 13/ava enmienda, se eliminó las esclavitud otorgando; «Los beneficios de la libertad». Luego en el 1868, se establece la 14/ava, que da ciudadanía y con ella la igualdad de derechos a toda persona que se naturalice como americano (del norte). Promoviendo así, el bienestar general.

Los americanos del Norte, no son seres humanos distintos. No son marcianos o de otro planeta (quizás los que escribieron la Constitución) son audaces y emprendedores, más chismosos que un cubano o dominicano….y eso es mucho decir!.

Jodedores como cualquier boricua o venezolano, viciosos, ambiciosos, serios, alegres, borrachos, sobrios. No son distintos!. Son la misma M que nosotros, quizás un poquito más formales y organizados. Y sin dudarlo, no le dan tantas vueltas a las cosas para hacerlas como nosotros, son más locos y prósperos. Porque se tiran….y luego averiguan donde coño e’ que van a caer!. Por eso es que tienen al mundo lleno de hoyos….

Creerse los policías del mundo es tener un ego muy elevado y a la vez una ignorancia capital. Pero todos, individualmente o en grupos, vamos evolucionando siempre hacia algo mejor.

Los creadores de esta hoy gran nación, nos dieron las claves ocultas en la Constitución que hoy, 200 años después estamos aplicando…a pesar del odio obsoleto de algunos rezagados, no hay vuelta atrás. Nosotros, los pueblos del mundo, a fin de formar una unión…más perfecta! Estamos unidos hoy, por fin y para siempre!. Salud!.

