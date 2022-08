Los 700 jonrones de Pujols (OPINION)

El autor es periodista. Reside en Baní.

Si no es que en un final inesperado Alberto Pujols consigue llegar ahora a los 700 jonrones, buscar una nueva temporada para conseguir esta hazaña se hace necesaria más allá de la determinación del poderoso slugger dominicano.

Alcanzar esta meta por primera vez por un compatriota es un sueño que Pujols debe lograr y compartir con todos sus seguidores.

Una posición similar a la de Pujols la asumió David Ortiz cuando se retiró. Las multitudes aclamaban por un año más, que incluso hubiera significado ingresos millonarios de doble dígitos, pero su determinación no cedió a pesar de contar con el talento necesario todavía.

Pero en el caso del Big Papi no había de por medio un récord de esta magnitud por alcanzar, simplemente sus fans, e incluso el equipo, querían compartir su carisma y sus batazos un poco más.

El caso de Alex Rodríguez fue diferente cuando decidió no seguir jugando, estando todavía en condiciones para hacerlo, quedándose de esta forma a seis batazos de vueltas completas de la envidiable suma de 700 cuadrangulares.

(Diferente a Ortiz, Rodríguez y Pujols, muchas grandes estrellas dominicanas del béisbol de grandes ligas optaron por retirarse tarde, cuando su rendimiento había decaído significativamente).

Pujols ha dicho que llegar a 700 jonrones no es una meta para él pero tiene que comenzar a ir cambiando de opinión pues es una aspiración de los dominicanos que le hemos seguido y admirado, así como muchos otros de diversas nacionalidades.

Un momento histórico como ese no se puede desperdiciar por un no añadir un esfuerzo extra en una brillante carrera que si bien no necesita llegar hasta ahí para su inmortalidad, ha de constituir un hito que sellaría con broche de oro una carrera realmente impresionante.