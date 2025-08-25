Los 7 tipos de políticos que la sociedad no tolera (OPINION)

El autor es comunicador productor y asesor político. Reside en Santo Domingo

En un mundo cada vez más consciente y exigente, la ciudadanía ha dejado claro que ciertos tipos de políticos ya no tienen cabida. La política de hoy requiere líderes comprometidos, éticos y conectados con las necesidades reales de la gente.

A continuación, exploramos los siete perfiles de políticos que la sociedad rechaza, con el objetivo de construir un futuro más justo y transparente.

1. El corrupto: Representa el mayor símbolo del desprecio ciudadano. Sus acciones erosionan la confianza y socavan el progreso colectivo. 2. El oportunista: Cambia de ideales según le convenga, buscando poder a cualquier costo. La falta de principios lo aleja de las verdaderas necesidades del pueblo.

3. El distante: Aislado en su burbuja de privilegios, desconoce los problemas reales de la ciudadanía. La empatía es esencial en un líder.

4. El demagogo: Promete soluciones irrealizables solo para captar votos, dejando a la gente desilusionada. La honestidad debe prevalecer. 5. El autoritario: Intenta imponer su voluntad sin escuchar a los demás, olvidando que la democracia se basa en el diálogo y el consenso.

6. El incompetente: Falto de preparación y visión, su incapacidad condena el desarrollo de sus comunidades. 7. El manipulador: Juega con las emociones de la gente para dividir y conquistar, dañando la cohesión social.

La sociedad necesita líderes íntegros, preparados y comprometidos. Estos perfiles de políticos deben quedar en el pasado para abrir paso a una política renovada que inspire confianza y esperanza.

