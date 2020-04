Los 7 genocidas más terribles de la historia

Hay muchos pensadores y filósofos como lo fue Confucio, que a través de su inmortal obra como “Las Analectas”, él trazó importantes reflexiones sobre el arte de gobernar de los políticos (que él define como príncipes”) para con sus gobernados. Confucio sostenía que: “Para gobernar un reino primero se tenía que gobernar bien a la propia familia, y que para gobernar a la familia primero se debía gobernar a uno mismo, pero que para gobernar a uno mismo, primero se debía poner en rectitud nuestras pasiones, miedos y conducta, porque son nuestra acciones y no nuestras palabras las que no definen”. Una verdad insoslayable que hoy en día es carencia absoluta en el rol de muchos políticos que llegan a la cima del poder y en especial, los del populismo izquierdista.

El fundador de la nacionalidad dominicana Juan Pablo Duarte y Díez, dijo de la política lo siguiente: “La política no es especulación, es la ciencia más pura y la más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles”. Duarte demostraba la alta estima y el gran don que sería ejercer la política con honestidad y principios idóneos.

Es obvio que la política como ciencia no se ejerce a sí misma para favorecer a los demás, sino que para logra los objetivos que en ella se formulan y estar en consonancia con los criterios de hombres pensantes como lo fueron Confucio, Platón y Aristóteles, los cuales escribieron sobre cómo ejercer el poder político para lograr el bienestar colectivo, son los hombres y mujeres que en ella incursionan que debes plasmar esas ideas en pos del liderazgo sano y beneficioso hacia los demás.

Pero, como así nos lo ha demostrado la crónica de la humanidad, han existido y existen líderes que se han apartado de todos estos postulados y han ejercido y ejercen el poder desde una óptica muy diferente, inhumana y cruel. Más que seres humanos, parecen bestias con la única diferencia de ellas, es que no son cuadrúpedos. Veamos pues una sinopsis de los 7 genocidas más terrible que han ejercido el poder político de una manera incomprensible, brutal, fuera de todo parámetro de sensatez y llenos de odios, maldad y crueldad.

Ellos se creyeron dioses que podía disponer de las vidas de los demás y sus execrables conducta llena de terror, superaron con creces a la ficción en una cruenta realidad. Su tránsito por este mundo y el recuerdo de sus atrocidades están destinados para siempre a la puerta trasera de la historia. Vamos a conocerlos en una escala de menor a mayor por la cantidad de muertes ocasionadas en sus mandatos y las repercusiones de las mismas.

a.- 7) Saloth Sar (Pol Pot)

Mejor conocido por su seudónimo como Pol Pot, gobernó de manera brutal y sanguinaria a Camboya, como Primer Ministro de Kampuchea Democrática entre el 1975-79. Identificado como un marxista-leninista, fue el líder de los temibles Jemeres Rojos. Durante todo su gobierno, encabezó unos de los regímenes totalitarios más desquiciado, al el extremo de haber aniquilado a un 1/4 de la población en Camboya. Quiso hacer una sociedad agraria y socialista para forjar la sociedad comunista y para ello, trasladó a millones de camboyanos a trabajar en granjas colectivas.

Abolió el dinero y todos los ciudadanos tenía que vestir de negro. Entre fusilamientos, hambre, desnutrición y enfermedades mató a 2 millones de personas tanto hombres, mujeres, niños y ancianos. Prohibió el uso de lentes porque les recordaba a una clase intelectual que estaba contra él. Quiso borrar toda clase de vestigio capitalista y destruyó automóviles, laboratorios de medicinas y puso en uso la tracción animal. Murió envenenado el 15 de abril de 1998 por sus propios ex compañeros de lucha.

b.- 6) Ismail Enver Pasha

Tuvo un ascenso mateórico en su carrera hacia el poder, llegando a gobernar en el Imperio Otomano (Turquía) durante seis tenebrosos años. Tuvo una gran influencia en la Primera Guerra Mundial y su meta política fue exterminar a todos los inmigrantes armenios en Turquía, llegando a ser en ese empeño el primero que creó los campos de concentración. Su reinado comenzó en 1913 hasta el 1919, muriendo muy joven a los 40 años de edad. Llegó a detener a casi todos los armenios en territorio turco y tiempo después ejecutarlos, siendo esto el comienzo del horror. Él (al igual que Hitler), tenía en su mente llevar cabo una limpieza étnica total y borrar a los armenios de las faz de la tierra. No logró tan absurdo plan pero, eso no evitó que asesinara a unos 3 millones de personas.

c.- 5) Gral. Hideki Töjö Chitose

Aunque en el Japón existía la figura del Emperador, el verdadero poder detrás de trono recaía en la figura del temible y poderoso Gral. Hideki Töjö Chitose, el cual, a pesar del corto tiempo que estuvo como primer ministro del Japón y ministro de Guerra, jamás se pensaría que hiciera tanto daño a sus propios compatriotas, siendo el arquitecto de algunos de los horrores en el siglo XX. Fue el creador de la “Unidad 731” y la posterior masacre de 1 millón de chinos.

Fue tal su sed de sangre, que mató a más personas que las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki en el Japón. Se convirtió para Hitler en su mejor aliado, muy por encima de Benito Mussolini, ya que tenía las mismas ideas de una “superioridad racial” del Japón sobre los demás. Su paso por el poder dejó una estela de unos 5 millones de muertes. Al finalizar la guerra, fue apresado por los Estados Unidos y condenado a la horca falleciendo el 23 de diciembre de 1948.

d.- 4) Leopoldo II de Bélgica

Si el menoscabo de ninguna vida perdida por estos desquiciados y asesinos en el poder, consideramos que con este gobernante se inicia el tramo de los que podríamos llamar los notables genocidas que han manchado con mucha sangre y suma crueldad la historia. Lo único que diferencia a Leopoldo II de los demás criminales, es que este no mató a sus propios ciudadanos, pero sí a los de otra nación como lo fue con el Congo, al cual casi lo extermina. Todo esto tuvo la génesis por los recursos naturales que existían en esa empobrecida nación y que él quería extraerlos.

Para ello, instaló varias bases militares e industrias en el Congo, no para negociar sino para anexarlo a Bélgica. Sus habitantes fueron tratado como esclavos, instauró las mutilaciones de manos a quienes no quisieran cooperar sin ninguna excepción de ancianos, mujeres y niños. Los obligaban a trabajar hasta la muerte y luego los reemplazaban. Estas atrocidades duró varias década acabando con unos 15 millones de seres humanos. Leopodo II por esto no fue castigado, ni llevado a la Justicia, pero sí fue rechazado por su propio pueblo. Es considerado el peor genocida del siglo XIX y murió el 17 diciembre 1909. Su reinado de terror duró 44 años.

e.- 3) Adolfo Hitler Pölzl

Sin dudas algunas, este ha sido el genocida más conocido de la humanidad y ya no hay nada nuevo que se pueda decir. Estoy seguro que muchos pensarán que este asesino no debería estar en el puesto número 3, pues fue el causante indirecto de la muerte de más de 60 millones de personas al provocar la 2da. Guerra Mundial. No obstante, Hitler sí fue el causante directo de las muertes de unos 17 millones de personas, entre matanzas en territorios enemigos y campos de concentración. Su maquinaria de terror recayó en la tristemente famosa “Gestapo” y la “SS” las cuales causaban terror en la comunidad judía, en donde 6 millones de sus hijos fueron exterminado y cremados.

Sus campos de concentración, crematorios, las desapariciones de personas y disidentes, los planes del dominio global, la persecuciones religiosas y la eliminación de etnia como la judía, la cual se tipificó como “El Holocausto”, así como a los negros y las personas con discapacidades físicas, hicieron de su gobierno uno de los más pérfidos. Al verse vencido en los días finales de la guerra, se suicidó en el sótano de su búnker en Berlín junto a su amante Eva Braun el 30 de abril de 1945.

f.- 2) Joseph Vissarionovich Stalin

A pesar de las diferencias ideológicas que había entre Stalin y Hitler, el líder ruso copió del dictador alemán algunas de sus malsanas ideas y las mejoró para hacer daño. En efecto, a causa de ello surgieron los tristemente conocido “Gulag”, campos de concentración y trabajos forzados y se tornó intolerante con la disidencia política y no aceptaba la más mínima de las críticas tal y como lo hizo Adolfo Hitler.

Stalin infligía tanto terror con su estilo, que hasta sus propios generales les temían ya que él no contemplaba a las personas como seres humanos, sino como máquinas que tenían que obedecer por encima de todo. Stalin como gobernante se puede afirmar como el totalitarista más grande que ha tenido la historia. Su egolatría fue tan inmensa, que hacía ver a los demás como idiotas y los subestimabas. Su gobierno de terror duró 31 largos años y mató a 23 millones de sus compatriotas. Falleció el 5 de marzo de 1953 a los 74 años de edad. Su régimen fue tan brutal, que en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956, su sucesor Nikita Jrushchov lo denunció como un tirano. El terror, el hambre y la pobreza fueron sus estandartes.

g.- 1) Mao Tse Tung

Este primer puesto en la lista de los 7 genocidas más terribles en la historia, no podía pertenecer a otro que no fuera Mao Tse Tung, el líder comunista y fundador de la primitiva República Popular China en 1949. Superó en brutalidad a los genocidas citados anteriormente y puso de rodillas a la nación más poblada del planeta y una de las más grande, obteniendo el triste y deshonroso “privilegio”, de que durante su régimen de terror sus muertos superaron a todos los ocasionados en la Primera y 2da. Guerras Mundiales juntas.

Mao Tse Tung en su despiadado régimen de terror, suprimió las libertades políticas, religiosas, de pensamientos, partidarias y de todo tipo que pudiera interpretarse como un desafío a su dictadura. Convirtió a la China en una nación rural y provocó hambrunas apocalípticas. Causó la muerte de unos 78 millones de sus compatriotas durante su dictadura de terror y gobernó 33 años. Falleció a los 82 años el 9 de septiembre de 1976. Lo insólito e inaceptable del actual gobierno chino, es que el cadáver embalsamado del hombre que mató a 78 millones de ciudadanos de esa nación, se exhibe con cierto orgullo en la Plaza de Tiananmen a la entrada de la Ciudad Prohibida de Pekín, demostrando con ello, que los comunistas no tienen para nadie ni un ápice de respeto y de solidaridad humana, ni hasta con sus propios ciudadanos.

No cabe dudas algunas, de que lo único que la filosofía comunista ha generado en el mundo, han sido muertes, hambre, miseria, dolor, destrucción, intrigas, odios y resentimientos. No es nada casual que, en esta lista de siete grande criminales en la historia, tres de ellos han sido comunistas y con ellos tres, unos 103 millones de seres humanos perdieron sus vidas.

