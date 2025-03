Los 41 años de Acroarte (OPINION)

EL AUTOR es economista y comunicador. Reside en Santo Domingo.

El 28 de febrero del 2025 la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) cumplió 41 años de haber sido fundada. En estas cuatro décadas de existencia, Acroarte ha sido uno de los gremios profesionales de la República Dominicana de mayor vigencia, importancia y trascendencia.

Desde su fundación en 1984 hasta los momentos actuales, Acroarte ha sido y sigue siendo, un referente de primer orden en cuanto al mundo del espectáculo dominicano y a la vida cultural de la nación. Su primer presidente designado fue el fallecido cronista J. Eduardo Martinez, y su primer presidente electo por votación fue Carlos T. Martínez, un ejemplo y guía de la crónica de espectáculos en el país. Un año después de ser fundada, en 1985, Acroarte creó los Premios Casandra, un gran reconocimiento a los artistas dominicanos que sentó un histórico precedente en la nación dominicana.

Los Premios Casandra fueron transformados en Premios Soberano en el año 2102, y durante los cuarenta años que cumplen en este 2025, han sido uno de los más importantes acontecimientos anuales de la nación dominicana. Los Premios Soberano son un referente histórico del reconocimiento permanente a los artistas dominicanos y se han convertido en un acontecimiento de significación no solo nacional, sino también internacional.

Durante estas más de cuatro décadas de existencia, Acroarte ha crecido y se ha consolidado como una de los gremios profesionales de mayor influencia y connotación en el país. En nuestro país junto con Acroarte, existen dos gremios profesionales que han tenido y tienen un gran aval e importancia histórica. Son ellos la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Colegio Médico Dominicano (CMD). Estos gremios tienen en común que sus afiliados son empleados del Estado dominicano en dos áreas cruciales del acontecer social y político, y que sus luchas reivindicativas van dirigidas de manera directa a los gobernantes de turno. Ese hecho, les da poder, actualidad y vigencia para su preservación y mantenimiento.

En el caso de Acroarte, sus miembros no son empleados públicos y su trabajo es voluntario, no reciben ningún pago de nadie que no sea el de su propio trabajo individual, diferente a los médicos y maestros. Los integrantes de Acroarte son cronistas, escribidores y comentaristas de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y del arte. Para ser miembro de Acroarte solo se necesita valorar a los artistas dominicanos y estar dispuesto a aportar en favor del arte dominicano.

Como institución de valor y de importancia nacional, Acroarte ha pasado por muchas situaciones difíciles y ha habido múltiples intentos de hacerla desaparecer, pero en todo momento ha sabido salir a flote y cada vez más fortalecida, hasta convertirse en un símbolo del gremialismo profesional consciente, crítico, constructivo y que enorgullece.

Presidentes

Por la presidencia de Acroarte ha pasado comunicadores de la talla de Joseph Cáceres, Máximo Jiménez, Marivel Contreras, Emelyn Baldera, Cristhian Jiménez, Napoleón Beras, Fausto Polanco, José Antonio Aybar, Feliz Vinicio Lora, Jorge Ramos, Jose Tejada Gómez, Alexis Beltré y Miguel A. Rivera, cada uno de los cuales ha sabido ejercer un digno papel para consolidar y fortalecer la imagen y la dimensión del gremio, que ha escrito páginas gloriosas en la historia del arte en la República Dominicana.

En los momentos actuales, Acroarte está presidida por Wanda Sánchez, una prestigiosa cronista que ha hecho un trabajo extraordinario al frente del gremio, lo ha engrandecido, ha consolidado su institucionalización, ha luchado como nadie por las reivindicaciones de sus miembros y ha logrado consolidar de forma inimaginable los Premios Soberano.

Con Wanda, el premio se ha fortalecido en términos nacionales y ha logrado trascender al plano internacional, a través de un acuerdo con la poderosa cadena Univisión. Este 25 de marzo se realizará la edición número 40 de los Premios Soberano, y estamos seguro que será un evento que consolidará la imagen del premio y la dimensión de Acroarte, institución que por cuatro décadas ha sido el soporte principal de la premiación y la garantía de que se haya preservado como la más importante premiación artística dominicana, y una de las más prestigiosas de América Latina.

Acroarte llega a sus 41 años fortalecida, consolidada, reconocida y valorada por toda la sociedad dominicana. Es un gremio que ha sabido crecer cada día y valorar el arte y el artista de la República Dominicana y del continente. Los que somos miembros de Acroarte sentimos un gran orgullo de ser parte de un gremio profesional que apoya el arte y la cultura dominicana, y es un referente de profesionalidad, de solidaridad y de reconocimiento para los mejores valores del pueblo dominicano.

JPM