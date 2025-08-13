Los 10 peores cambios en la historia Yankees de Nueva York
NUEVA YORK.- A lo largo de su ilustre historia, los New York Yankees han sido sinónimo de éxito y dominio en las mayores, tal y como lo reflejan sus 27 anillos de Serie Mundial y 40 banderines de la Americana.
Sin embargo y pese a haber contado con algunas de las figuras más míticas de MLB, la mediática novena de la Gran Manzana no está exenta de errores garrafales en el departamento gerencial, realizando movimientos que han desembocado en verdaderos fiascos.
9 de diciembre de 1982: intercambiaron a Fred McGriff, futuro miembro del Salón de la Fama
Este traspaso resume la impaciencia de los Yankees en los 80’s. McGriff, dueño de 493 jonrones en Grandes Ligas y con una placa en Cooperstown, y Mike Morgan, un lanzador con 22 temporadas arriba, fueron entregados a los Toronto Blue Jays por dos jugadores irrelevantes.
Mientras McGriff explotó en Canadá y luego brilló por dos décadas en otras franquicias, New York desperdició su potencial buscando resultados inmediatos que nunca llegaron.
21 de octubre de 1981: enviaron a Willie McGee a los Cardinals
Después de perder la Serie Mundial en 1981, los mulos entraron en pánico, al punto de ceder los derechos de McGee, futuro MVP, seleccionado a cuatro All Star y pieza clave de los St. Louis Cardinals campeones de 1982, por Bob Sykes, un pitcher que nunca volvió a pisar un montículo.
Sin dudas, una visión a corto plazo que desembocó en un craso error, el cual salió caro.
31 de julio de 2004: adquirieron a Esteban Loaiza por José Contreras y dinero en efectivo
En un intento desesperado por reforzar la rotación, los neoyorquinos adquirieron a un diestro mexicano en declive. Su efectividad de 8.50 y el hecho de permitir el hit de la victoria a David Ortiz en la histórica remontada de Boston Red Sox en el quinto cotejo de la Serie de Campeonato del joven circuito en 2024 convirtieron a Loaiza en símbolo del desastre.
28 de julio de 2021: enviaron a cuatro prospectos a Rangers por Joey Gallo
Aunque no se entregaron prospectos élites (Ezequiel Durán, Glenn Otto y Josh Smith), el problema de la gerencia del Yankee Stadium estuvo en apostar por un perfil de beisbolista que no encajaba en New York
Gallo fue abucheado constantemente gracias a su palidez ofensiva (.160 de promedio, 194 ponches), y el experimento duró demasiado. Un caso en el cual no se escucharon las señales claras de advertencia.
26 de noviembre de 1986: cambiaron a Doug Drabek, posterior Cy Young, a Pirates
Canjear al entonces futuro Cy Young de la Nacional (1990) a los Pittsburgh Pirates por dos peloteros del montón (Pat Clemens y Cecilio Guante) y un veterano en el ocaso (Rick Rhoden) resultó otro ejemplo de miopía en la directiva.
13 de marzo de 2022: obtuvieron el enorme salario de Josh Donaldson por Gary Sánchez y Gio Urshela
Este cambio combinó malas decisiones financieras y deportivas, pues los Bombarderos absorbieron el enorme salario de un Donaldson en declive y saturaron el infield, bloqueando además a sus propios prospectos.
Es cierto que Sánchez y Urshela no mejoraron en Cleveland sus prestaciones del Bronx, pero el costo total de la operación significó un lastre que todavía pesa.
Mike Lowell, ignorado por los Yankees (traspasado por los intrascendentes Todd Noel, Mark Johnson y Ed Yarnall) en favor del oportuno Scott Brosius, se convirtió en campeón con los Marlins en 2003 y MVP de la Serie Mundial con Red Sox en 2007.
Un doble golpe del destino. New York no sólo perdió un talento propio, sino que vio brillar a éste en manos de sus enemigos directos.
31 de julio de 2017: sacrificaron a tres prospectos para conseguir a Sonny Gray
A pesar que los prospectos enviados a Athletics (Dustin Fowler, James Kaprielian y Jorge Mateo) no destacaron, Gray decepcionó masivamente bajo la presión del Bronx.
La expectativa generada era similar a la de un as y candidato al Cy Young; no obstante, su efectividad de 4.90 en 2018 y 4.51 a modo global con los de blanco y rayas, aunado a su salida por la puerta trasera, lo convirtieron en referencia de la desconexión entre oficina y cuerpo técnico.
22 de diciembre de 2009: adquirieron nuevamente a Javier Vázquez, pero por Melky Cabrera
El regreso del otrora abridor boricua resultó aún peor (5.32 EFE en 2010) que su primera etapa (4.91 EFE en 2004).
13 de diciembre de 2003: obtienen el elevado contrato de Kevin Brown
Con seis presencias en el Juego de Estrellas para el momento, Brown debía fungir como miembro confiable del pitcheo; sin embargo, terminó siendo protagonista del colapso en la famosa serie de playoffs contra Red Sox en 2004, permitiendo nueve carreras en 3.1 entradas en el infame Juego 7.
