Loma Miranda, el aborto y clima de confianza

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago.

Cada proceso electoral que pasa en nuestro país, nos hace pensar que la mayoría de dominicanos no sabe elegir a sus diputados y senadores.

En muchos países desarrollados, como Estados Unidos, la mayoría de Europa, Rusia y China, los legisladores de esas naciones deben hacer comedias tomando como protagonistas a la totalidad de los congresistas dominicanos.

¿Por qué decimos estas cosas?

En la Constitución de la República está establecido el derecho a la vida desde su procreación hasta la muerte.

En esa misma Constitución, que parece que la mayoría de los legisladores no la leen porque fue aprobada en 1844 y porque otros congresistas les hicieron modificaciones, establece la obligatoriedad de preservar las áreas protegidas de nuestros recursos naturales.

Son dos temas que no deberían estar en discusión. Hace poco, el presidente de la Cámara de Diputados, señor Alfredo Pacheco, dijo que el tema del aborto sería tratado con una Ley Especial.

O sea, para el señor Pacheco la Constitución de la República está por debajo de una Ley Especial. Si la Constitución dice que el aborto está prohibido, ninguna Ley tiene mayor facultad para permitirlo. Las tres causales que defienden los abortistas, es la misma cosa con diferente nombre.

Sería importante escuchar la versión del presidente del Senado, Eduardo Estrella. Lo mismo ocurre con la intención de seguir explotando a Loma Miranda.

Esa es zona área protegida. ¡No hay que discutir ningún aspecto que se divorcie de la Constitución y la Ley! ¡Son dos temas que deberían estar cerrados!

El Presidente Luis Abinader debe ordenar el cierre de esos temas. Nadie en el país está por encima de la Constitución y la Ley. El gobierno debe evitar protestas innecesarias. No hay razón para que el Presidente Abinader, que recibió un gran apoyo de sectores religiosos en la pasada campaña electoral, esté permitiendo que en su gobierno se trate de violar la Constitución aprobando el aborto.

Su postura también debe enfocarse sobre la defensa de Loma Miranda. De no hacer pública su postura en defensa del no aborto y no explotación de Loma Miranda, es porque el jefe de Estado está de acuerdo con esas aberraciones.

No se puede permitir que los que nunca llenan los bolsillos de millones de dólares, euros o pesos, se sigan burlando de la mayoría de dominicanos.

luiscespedesp49@gmail.com

JPM

