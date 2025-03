Lograr un sueño reparador: indicador de salud mental (OPINION)

El autor es médico siquiatra. Reside en Santo Domingo

Un indicador en salud mental, es alcanzar una buena higiene del sueño, o tener una buena calidad y calidez en el dormir bien. Pero también, lograr un sueño reparador, donde se logre descansar, relajarse, profundizar el sueño en las etapas III y IV del sueño no REM.

El buen dormir, se le dificulta a cientos de personas, ya sea por problemas médicos: padecer de artritis, insuficiencia respiratoria o cardíaca, migraña, medicamentos, depresión, ansiedad, abuso de cafeína, codeína, o enfermedades neuropsiquiátricas.

Además, existen causas ambientales, habitación sobrecargada, colores fuertes, la poca climatización, mucha iluminación o estar pendiente del celular, el internet, películas o la televisión, no podrá lograr una buena higiene en el sueño.

Otras circunstancias que no ayudan a dormir bien son: el estrés crónico, conflictos de pareja o familiar, tener muchos espacios confrontados, o psicológicamente buscar respuestas o rumiar pensamientos catastróficos durante las horas en que tienes que dormir.

Las personas que no logran dormir entre siete a ocho horas en las noches, suelen presentar durante el día: cansancio, agotamiento, irritabilidad, falta de concentración, lentitud mental o mente embotada, poca agilidad para resolver problemas, etc.

El insomnio de varias semanas o meses puede ser un síntoma de un episodio depresivo; mientras que, la dificultad para conciliar el sueño inicial, puede deberse a trastorno de ansiedad. El sueño reparador es diferente en varias personas, algunas necesitan cinco horas para descansar, otras personas necesitan de siete a ocho horas; pero existen los que necesitan de nueve a diez horas.

Sin embargo, las horas de sueño pueden asociarse al tipo de trabajo, donde en las noches no se descanse y se tenga que dormir durante el día, o sea, modificando su patrón de sueño, ejemplos, pilotos, azafatas, médicos, choferes, restaurantes, periodistas, militares, etc.

Beneficios

Hablemos de los beneficios de dormir bien: buen descanso, mejor humor, más relajación, mejor calidad y calidez de vida, más deseo y energía para realizar cualquier actividad, mejor sexualidad, más creatividad, y mejor bienestar.

Los niños son los que más horas duermen, los adultos en etapas de estudio y trabajo van disminuyendo sus horas de sueño, también los adultos mayores duermen menos horas o tienen un sueño desorganizado, durmiendo en el día, en la tarde y menos en las noches.

Existen actividades que alteran el sueño o interrumpen el dormir; ejemplo: comer en demasía, tomar mucho alcohol, cafeína o refrescos. Además realizar ejercicios seis horas antes de dormir; pero, mucho menos acostarse a ver noticias desagradables, conflictos, o ponerse a chatear o estar pendiente al reloj.

El trastorno del sueño representa una de las causas de accidentes de tránsito, de accidente laboral, de malas decisiones que se adoptan sin medir consecuencias, del cansancio y agotamiento severo, pero también déficit cognitivo leve, de disfunciones sexuales y de un malestar generalizado que afecta la salud física y mental. Quien no duerme bien, no vive bien, sencillamente, no siente satisfacción y bienestar por las cosas que hace y por las que vive.

Claves para dormir bien: haga ejercicios, musicoterapia, masajes, meditación, yoga, tomar té relajante, desconectarse de aparatos electrónicos y celulares.

Cuando la dificultad del sueño tiene varios días o semanas, debe visitar a un psiquiatra para evaluar y ponderar el manejo del insomnio.

jpm-am