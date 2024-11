Lobos vestidos de oveja descubiertos

El autor es coordinador de la organización Paz Dominicana Reside en Santo Domingo

Muy bien reseñan las escrituras divinas que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado o descubierto, porque los que andan en tinieblas le huyen a la luz. Este es el hecho que ha estado aconteciendo en las naciones de la tierra, los pueblos hipnotizados son conducidos en manada de mansas ovejas por pastores ciegos en el mejor de los casos, cuando no por lobos rapaces, cuales serpientes engañadoras vertiendo su veneno.

Sus vestidos son: Una estructura de poder secular ritualistico ceremonial, una industria hechicera de entretenimiento, un sistema de comunicaciones hipnotizante, una forma de organización social obediente, un modelo económico y financiero esclavisante, una ingeniería de programación mental traumatizante, un calendario de mantenimiento medicinal enfermizo, una gastronomía mortífera, una ciencia ficción, una religiosidad atrapa almas, una historia de mentiras, etc.

Hemos estado rodeados de mentiras finísimas, ahogados en la babilonia de este siglo, cuya maldad solo es comparable a las de los días de Noé, del tiempo de Lot en Sodoma y Gomorra. Al titiritero le han cortado los hilos, los pueblos ahora danzan como David, llenos de gozo y jubilo, al compás del arpa celeste. ¿Y aun se empecinan en continuar en sus deplorables demagogias?

El ejercito de miríadas de niños sacrificados en cultos oscuros, resucitados en un poderoso espíritu, se ha alzado con espada de justicia contra la Babilonia del presente siglo, preparando el camino para un mundo nuevo que ya lo vemos venir. Se ha cortado la maldad en Dominicana: “Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios…”, apocalipsis 18, 2.

¿Es posible la redención de La Dominicana con los mismos personeros que la oscurecieron? Por supuesto que no, absolutamente no, su periodo de engaños, injusticias y como diría el Zar de La Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin, el baile de los vampiros ha llegado a su fin, comienza la revelación de la verdad: “Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden; pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente”, Mateo 9, 17.

La victoria de la más grande y poderosa coalición Divino-Militar a nivel mundial ha triunfado sobre el mal y muy pronto la veremos pasar en sus caravanas de victoria por los suelos de la isla de la cruz de agua, dominico haitiana, porque el reino de los cielos se le ha arrebatado a esa generación de víboras, aunque vean a los malvados de esta nación nuestra pavoneándose por las plazas públicas, intentando cubrir el resplandeciente sol de la verdad eterna que brilla desde nuestro escudo nacional, con la cosecha de sus obras malvadas.

Ya Rusia ha ganado la guerra contra los infieles miembros de la OTAN, todas esas amenazas de iniciar la tercera guerra mundial, no es más que una estrategia para fortalecer a Ucrania de cara a la inevitable negociaciones de paz con Rusia, tal como lo declaró el mismo Anthony Blinken, secretario de estado de los Estados Unidos de Norteamérica.

Cambios

La toma de posesión de Donald Trump a la presidencia de los EEUU pautada para el lunes 20 de enero 2025, será el punto de inflexión de lo nuevo, donde Plutón permanecerá por 20 años en Acuario, trayendo Revolución al mundo.

Los cambios que veremos sorprenderán a los seres más elevado de la tierra, serán cambios nuevos e inesperados, no hay forma de preparar nuestras almas para asimilar dichos cambios, solo renunciando al mal, haciendo un transmutación total de nuestras mentes, purificándonos y abrirnos a la esperanzas de las buenas nuevas del amor del Mesías Ieoshua, nos permitirá ser dignos de entrar por las estrechas puertas del reino venidero de nuestro Padre Creador.

Cuando se les vaya la borrachera verán en la terrible resaca que caerán, que el reino se les quitó: “Por lo tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros; y será dado a gente que produzca frutos de él”, Mateo 21, 43.

jpm-am

