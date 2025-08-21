Lo más aconsejable: desestimar la nueva cédula

El autor es político y comunicador. Reside en Santo Domingo

POR HECTOR RODRIGUEZ PIMENTEL

La Junta Central Electoral (JCE) insiste en cambiar la cédula, aún con la resistencia de importantes sectores del país y de la duda manifestada por el presidente Luis Abinader al decir que ese proyecto requiere consenso.

Pero ahora la cosa se ha complicado aún más con la apertura del sobre de la licitación, con un único oferente que cotizó un precio de 1,281.6 millones por encima del precio de referencia que había estipulado la Junta.

Lo más aconsejable sería que la JCE desestime ese proyecto, para que esos 6 mil millones de pesos que se gastarían, los emplee el gobierno en otras prioridades que tiene el país, como sería terminar y empezar más carreteras, calles, escuelas, hospitales, y otras.

