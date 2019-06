Lluvia de balas perdidas en Nueva York: 2 muertos y 5 heridos en junio

NUEVA YORK.- Junio no había llegado a la mitad y el miércoles 12 ya siete neoyorquinos habían sido alcanzados “por error” por balas que supuestamente no estaban dirigidas a ellos.

Dos de las víctimas inocentes murieron y las otras cinco se recuperan de sus heridas, en seis incidentes reportados en cuatro de los cinco condados de la ciudad, con la sólo excepción de Staten Island.

Las víctimas de balas perdidas este mes en Nueva York incluyen un niño de 7 años en El Bronx y una quinceañera en Brooklyn.

En Queens, dos ancianas fueron rozadas por balas de un rifle estilo AK-47 que entraron en la cocina de su casa el 5 de junio.

Otro rifle de carabina M1 cobró la vida de Winston McKay (40), mientras paseaba a su perro la madrugada del lunes 10 en Harlem.

La mayoría de los casos han sido con pistolas. En tanto, las descargas de rifles M1 y AK-47 pueden penetrar paredes, puertas, automóviles y chalecos antibalas, destacó una alta fuente policial, calificándolas de armas “muy letales” destinadas “a combates militares”.

“Es terrible que alguien tenga esas armas en la calle, y son lo suficientemente descarados como para caminar con eso (…) No hay ninguna razón en el mundo para que alguien las tenga”, dijo a New York Post la fuente no identificada.

Las ancianas víctimas de Queens sobrevivieron al tiroteo sólo porque las municiones del rifle AK-47 fueron frenadas por la pared de la cocina. “Tuvieron suerte de no morir”, afirmó la fuente.

Tres sospechosos han sido arrestados en los seis tiroteos. En los otros casos, la policía sigue buscando a los responsables.

Kamal Dockery (17) enfrenta cargos de armas y peligro de extinción por herir a una mujer de 47 años a 10 cuadras de su domicilio de Harlem, la tarde del 7 de junio.

La víctima más reciente, Angela Saltarelli (39), sufrió una herida profunda en el brazo izquierdo cerca de Pelham Parkway Houses el miércoles 12, a una cuadra de una escuela.

“Simplemente creo que el gobierno no está haciendo un buen trabajo con el control de armas”, dijo Saltarelli.

Quien posea información puede llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

