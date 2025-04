Llegó la hora de la unión nacional (OPINION)

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.

POR ODELIS MATOS

En el día de ayer, el presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona dirigió una alocución a todo el país explicando una serie de medidas y presentándolas en pro de solucionar el problema de la inmigración ilegal, principalmente de nacionales haitianos. A la vez, formuló un llamado a todas las fuerzas vivas del país para que se integren a la campaña para enfrentar dicho mal.

Es importante recordar que el presidente de la República ha sido enfático en la lucha contra la inmigración ilegal, pero también ha sido eficiente, eficaz y reiterativo en hacer un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití, debido a que la República Dominicana no puede cargar con el problema del vecino país, en ese sentido, es importante que organismos internacionales tomen en cuenta el asunto y desempeñen su rol para la resolución de la anarquía que perturba esa nación.

Estas medidas incluyen, ampliar la supervisión de las tres brigadas fronterizas y reforzar la vigilancia en la frontera; acelerar la construcción del muro fronterizo y ampliarlo; introducir un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio; incorporación de nuevos agentes migratorios, instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias.

Además, la modificación del reglamento de operación de los mercados binacionales; creación de la Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios; colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones; creación de un Observatorio ciudadano sobre el funcionamiento de la política migratoria; controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular y ordenar, con determinación, la presencia de trabajadores indocumentados en sectores económicos.

Fuerza del Pueblo

Sin lugar a dudas, el llamado del jefe de Estado a la integración de toda la comunidad se realiza debido a que es un problema nacional que nos afecta a todos. Desafortunadamente, la reacción que vimos en la mañana del lunes en una entrevista que hiciera a un dirigente de la Fuerza del Pueblo en el Canal 9, refleja que no están en la disposición de colaborar con resolver el problema, sino más bien con cuestionar, obviando la posición del presidente de la República, que ve más allá de la curva, quién enfatizó que no es momento de cuestionar sin plantear soluciones.

No sorprende que la Fuerza del Pueblo no plantee iniciativas, porque no lo ha hecho antes ni tampoco ha querido buscar alternativas a los problemas del país porque siempre, al contrario, evade reunirse con el primer mandatario para tratar temas migratorios.

Esto es importante que la sociedad, que todo el pueblo dominicano reconozco quienes son sus líderes y quienes están en contra del problema más grave que enfrentamos, que es la inmigración ilegal de un pueblo que no tiene horizontes. Consideramos que las medidas adoptadas o a adoptarse pueden contribuir significativamente a reducir o a eliminar el problema de la inmigración ilegal.

Llegó la hora de que los ciudadanos estén pendientes de lo que es conveniente para mantener nuestra dominicanidad, porque la oposición pretende utilizar la situación como tema de campaña, por eso no se integra a la solución del hecho mal, sino que más bien cuestiona, sin aportar soluciones.

jpm-am