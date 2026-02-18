Llegan a R. Dominicana otros 91 deportados por Estados Unidos

SANTO DOMINGO.- Fueron traídos a República Dominicana otros 91 ciudadanos de este país deportados por Estados Unidos.

El grupo, compuesto por 83 hombres y 8 mujeres, arribó al Aeropuerto Las Americas (AILA) en un avión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).    Fue recibido por agentes de la Dirección General de Migración y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) quienes lo trasladaron al  Centro Vacacional de Haina, San Cristóbal, para sus integrantes ser depurados.

Algunos de los repatriados habían ingresado de manera irregular a territorio estadounidense, principalmente desde México. Otros cumplieron condenas por haber cometido delitos.

sp-am

