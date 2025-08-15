Llaman a juventud haitiana a convertirse agente de cambio

Kathia Verdier

Puerto Príncipe, 14 ago (Prensa Latina) La ministra de Haitianos Residentes en el Extranjero, Kathia Verdier, afirmó que la juventud tiene hoy el compromiso de convertirse en un agente de cambio en la nación caribeña.

Ustedes a través de sus audaces iniciativas, están trazando un nuevo rumbo para un Haití, soberano, inclusivo y sostenible que pueda enfrentar cualquier desafío.

Debemos reconocer y apoyar a los jóvenes, y para eso es vital fortalecer los medios de acción, la multiplicación de espacios de expresión y su integración en todos los órganos de toma de decisiones.

Nosotros -indicó Verdier citada por el diario digital Haití Libre- tenemos que garantizar que su voz sea un componente esencial en la construcción de un futuro, que este a la altura de sus sueños.

«El futuro de Haití depende de la energía, la creatividad y el compromiso de sus jóvenes, ya sean estudiantes, empresarios, trabajadores, artistas o innovadores. La juventud haitiana, a pesar de los desafíos económicos, sociales y políticos, sigue siendo un motor clave del cambio y un pilar de nuestra identidad nacional», sentenció la titular.

