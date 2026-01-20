Senadores PRM refutan críticas DM a gestión de Luis Abinader

Ricardo de los Santos y Dagoberto Rodríguez Adames

SANTO DOMINGO.-El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y el senador Dagoberto Rodríguez Adames rechazaron las críticas del expresidente Danilo Medina a la gestión gubernamental que encabeza Luis Abinader.

Medina declaró el pasado domingo que República Dominicana ha colapsado debido a los actos de corrupción en este gobierno y que todos los servicios básicos están por el suelo.

En respuesta a eso, De los Santos destacó el fortalecimiento de la economía, la transparencia en la administración pública y el desarrollo que hoy se percibe en República Dominicana.

Afirmó que «la diferencia entre el país de ayer y el de hoy es evidente. En la actual gestión no hay espacio para la impunidad. Los hechos que antes se ocultaban hoy salen a la luz y reciben la respuesta correspondiente».

“Aquí no se tapa nada, como se hacía antes. Hoy se actúa, se suspende a los funcionarios que cometen faltas y se les pone a disposición de la justicia”, expresó.

Indicó que «ese cambio institucional ha contribuido a generar confianza, estabilidad y dinamismo económico, lo que se refleja en el crecimiento que experimentan las distintas regiones del país».

“Hoy los implicados en escándalos están en la justicia mientras el gobierno está en funciones, no cuando pasa el poder, como ocurría antes. El país cambió y el dinero del Estado se maneja con responsabilidad, transparencia y publicidad”, añadió.

Asimismo, destacó que el desarrollo económico ya no se concentra únicamente en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, sino que se extiende a provincias del Norte, Sur, Este y la Línea Noroeste, evidenciando una visión de país más equilibrada e inclusiva.

De los Santos valoró como un hecho trascendental la decisión de Abinader de despojarse del control del Ministerio Público, permitiendo una actuación independiente, responsable y apegada a la ley en los casos que involucran recursos públicos.

Dijo que la República Dominicana no es la misma de antes y advirtió que «el pueblo dominicano no permitirá retrocesos, reiterando su respaldo a una gestión basada en transparencia, institucionalidad y desarrollo económico sostenible».

DAGOBERTO RODRIGUEZ ADAMES

De su lado, Rodríguez Adames explicó que “nosotros hemos tenido corrupción, pero no la hemos apañado. Y tenemos un presidente que dice que tiene amigos, pero no tiene socios, y que no acepta eso. Entonces, Danilo, yo siendo él cojo un buche de agua en la boca, y no hablo de eso”.

Recordó que en sus periodos de gobiernos, Medina permitió la corrupción en su círculo cercano.

Dijo que «el país está en buenas manos, pese a las dificultades enfrentadas. Los señalamientos de corrupción no tienen fundamento».

Aseguró que en la actual administración no se han encubierto irregularidades. «Los responsables han sido llevados ante la justicia», declaró.

jt/am