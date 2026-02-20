Litwic y Eigelsbach ganan Tenis Punta Cana Copa Merengue

SANTO DOMINGO.- Los tenistas juveniles Tymon Litwic y Emily Victoria Eigelsbach se coronaron campeones del torneo J200 Punta Cana Copa Merengue, en la que tomaron parte más de 80 jugadores de 20 países esta semana.

Las finales se celebraron en el centro Villas Tennis Academy, en Uvero Alto, Punta Cana, en el torneo U18 en sencillos y dobles en ambas ramas. El mismo inició el pasado 9 de febrero.

En la final masculina, el polaco Tymon Litwic, tres del torneo, dio cuentas por 6-7(2) 6-2 y 6-2, sobre el canadiense Joshua Adamson, de Canadá y segundo mejor del evento.

En la rama femenina, la alemana y dos del torneo, Emily Victoria Eigelsbach, venció por 2-6 6-4 y 6-0, sobre la norteamericana Hannah Ayrault.

En dobles, la dupla tres del torneo, con Zavier Augustin, de Estados Unidos y Eric Mueller, de Alemania, con 6-4 y 6-2, derrotaron a los canadienses y cuartos del evento, Joshua Adamson y Caden Colburne.

Entre las damas, la canadiense Andrea Cabio, junto a la estadounidense Ireland O’Brien, dos del torneo, ganaron por 6-2 y 6-4, al binomio de la de Ucrania Sofiia Bielinska y Ophelia Korpanec Davies, de Gran Bretaña, las favoritas.

El evento tiene a Sergio Sabadello como director.

Los eventos organizados por Fedotenis y Vilas Tennis Academy son gracias a ITF, Ocean El Faro y El Nuevo Diario.

Este lunes inicia el cuadro principal del Torneo J200 Punta Cana Copa Los Tres Ojos, hasta el sábado 21.