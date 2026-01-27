Liranyi Alonso establece nueva marca nacional en los 60 metros

Directivos de la Federación de Atletismo, junto parte de los atletas y entrenadores en el Campeonato Nacional de Pruebas No Oficiales, en Bayaguana.

BAYAGUANA, MONTE PLATA. La velocista vegana, Liranyi Alonso, estableció una nueva marca nacional en los 60 metros planos al registrar tiempo de 7.26 segundos en el Campeonato Nacional de Pruebas No Oficiales, siendo el primer paso para la preparación de los atletas que estarán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El evento se celebró con rotundo éxito los días viernes y sábado en la pista Luguelin Santos, en el complejo deportivo de Bayaguana “Isacc Ogando”, con una gran participación de las diferentes asociaciones afiliadas.

“Queremos felicitar a todos los atletas que lograron grandes marcas y a todos en general por el gran éxito de este primer evento de preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe donde pondremos en alto la bandera tricolor, nueva vez, y ahora en nuestro país”, dijo el presidente de la Federación, el ingeniero Alexis Peguero.

El evento contó con el apoyo del Ministerio de Deportes, Creso, Adidas, el COD, INEFI y World Atlhetics.

Otros ganadores

En los 60 metros, la estelar Liranyi Alonso estableció una nueva marca nacional en 60 metros con tiempo de 6.7 segundos que puso a vibrar la pista. En segundo lugar llegó Helanny Ovalles, de Espaillat con tiempo de 7:81 segundos y en tercero, María Frías, de Monte Plata con 8:14.

En los 2,000 femenino, Rudelina Pérez, de Independencia ganó el oro con 6:55:15, Yafreisi Adelino, de El Seibo en segundo con 7:10.22 y en tercero, Grismeilin Biroche de Monte Plata con 7:35.31.

En los 6,000 metros, varones, Jilberto Santana, de La Romana llegó primero con 17; 45:90, en segundo, Andrew Montilla, de Santiago con 18;42:32 y en tercero, Edieto Mejía, de San Pedro de Macorís con 19:05.19

En varones, 60 metros, Leonardo Martínez de la Altagracia se llevó el primer puesto con 6:74, Ramón Peña, de Monte Plata en segundo con 6:95 y Luis Báez, de San Cristóbal en tercero con 6:96.

En los 500 metros femenino, Deivelin Julián arribó primero con 1:15,96, en segundo, Emaileen José de La Romana con 1:19.45 y Evelin del Carmen, de Santo Domingo en tercero con 1:14,24.

