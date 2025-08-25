Limber Cruz: Guardias seguridad sólo cometieron «anomalías»
Santo Domingo, 25 ago (EFE).- El ministro de Agricultura, Limber Cruz López, aseguró este lunes que actuó con «transparencia» y «responsabilidad» cuando denunció anomalías entre miembros de su cuerpo de seguridad que se «repartían» dietas de manera desigual.
«Hicimos un comunicado aclarando al país; no había gente detenida, no hubo desfalco, ni a mi, ni mucho al Gobierno. Me informaron de quienes andaban conmigo hacían uso de un reparto ilegal de recursos y eso no se lo acepto a nadie», aseguró el funcionario en el encuentro LA Semanal que todos los lunes sostiene el presidente Luis Abinader con los medios.
Limbert se refirió a «dietas y otras cosas» que se reparten entre los «guardias» (militares de su seguridad).
«En esa situación actuamos de manera transparente, clara y responsable, pero algunos se han dado a la tarea de hacer un show con eso (…) si hice mal (con la denuncia) me someto a cualquier investigación», refirió el ministro.
El Ministerio de Agricultura informó el viernes pasado que suspendió a varios empleados por investigación de manejo de fondos.
El organismo dijo en un comunicado, que desde hace dos semanas lleva una “investigación interna” que involucra a miembros del departamento de seguridad y otro del área financiera, «quienes están suspendidos al servicio que ofrecen al Ministerio de Agricultura hasta que se clarifique el uso de los recursos asignados al departamento de seguridad».
Aquí es palo si boga y palo sino boga… si hizo la denuncia en el dpto correspondiente la pepca y ellos están investigando… cuál es el lío que quieren armar… pero si no hace la denuncia entonces el cacareo es porque es cómplice… que paisito este
Atrapa cheles
Jejejejeje
Dice que no hubo desfalco al gobierno pero esas dietas suntuosas y mal repartida era del bolsillo del ministro o del gobierno. Desfalco hubo y hay que investigar
Vas preso MARIKA
Que es anomalía.