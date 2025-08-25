Limber Cruz: Guardias seguridad sólo cometieron «anomalías» 

«Hicimos un comunicado aclarando al país; no había gente detenida, no hubo desfalco, ni a mi, ni mucho al Gobierno. Me informaron de quienes andaban conmigo hacían uso de un reparto ilegal de recursos y eso no se lo acepto a nadie», aseguró el funcionario en el encuentro LA Semanal que todos los lunes sostiene el presidente Luis Abinader con los medios.

Limbert se refirió a «dietas y otras cosas» que se reparten entre los «guardias» (militares de su seguridad).

«En esa situación actuamos de manera transparente, clara y responsable, pero algunos se han dado a la tarea de hacer un show con eso (…) si hice mal (con la denuncia) me someto a cualquier investigación», refirió el ministro.

El Ministerio de Agricultura informó el viernes pasado que suspendió a varios empleados por investigación de manejo de fondos.

El organismo dijo en un comunicado, que desde hace dos semanas lleva una “investigación interna” que involucra a miembros del departamento de seguridad y otro del área financiera, «quienes están suspendidos al servicio que ofrecen al Ministerio de Agricultura hasta que se clarifique el uso de los recursos asignados al departamento de seguridad».