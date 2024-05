Lila Alburquerque dice le da gusto la derrota de Guillermo Moreno

SANTO DOMINGO.- La diputada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Rafaela Albuquerque (Lila) manifestó que se siente feliz por la victoria de Omar Fernández frente a Guillermo Moreno «por la memoria histórica del fenecido y expresidente de la República, Joaquín Balaguer».

“Omar Fernández cuanto me alegro que tu hayas ganado porque la juventud se impuso y eso me gusta. Yo tenía un desquite viejo con Guillermo Moreno. Que gusto me doy en nombre de Joaquín Balaguer”, expresó la legisladora.

Asimismo, Albuquerque dijo que no votó en el Distrito Nacional por Omar Fernández porque no podía ejercer el derecho al voto.

FINAL DE SU CARRERA LEGISLATIVA

Por otra parte expresó que este cuatrienio marca el término de su carrera legislativa, productiva y valiosa para su provincia San Pedro de Macorís y para República Dominicana.

Felicitó al presidente de la República, Luis Abinader, por el triunfo de su reelección, «que ya estaba predicho por todas las encuestas».

«Felicitamos a todos los que ganaron diputaciones y senadurías para el próximo cuatrienio. Felicitamos al presidente Alfredo Pacheco y exhortamos a que continúe con el consenso y la sabiduría para dirigir los destinos de la Cámara Legislativa», expresó Alburquerque.

an-am