Liga Big Prospect anuncia Torneo de Beisbol Clase 2026-2027 SDN

SANTO DOMINGO NORTE:- Con la participación de más de 200 atletas, la Big Prospect League pondrá en marcha su Tercer Torneo de Beisbol Clase 2026-2027 correspondiente a la zona de Santo Domingo Norte.

El anuncio fue hecho por el dirigente Osiris Reynoso, Director Técnico de BPL-BEISBOL, quien destacó que se estará jugando con diez academias.

En esta Tercera versión contaremos con dos divisiones las cuales están divididas por la academia Mickeys Prospect (Ysbel), defendiendo su título de campeones, Dpt, Juan then, Bartolomé Fortunato y Niche Team, la otra división está compuesta por las academias Banana, Sánchez, Bibí, Yindo´s y Acevedo.

Cada academia estará jugando 13 partidos de serie regular, donde clasificarán los mejores cuatro, para luego enfrentarse a muerte súbita en las semifinales y final respectivamente.

Se estará jugando los días martes, jueves y viernes en los diferentes estadios de las academias participantes a partir de las 10:00 am y las 2:00 p.m.

El evento inicia este Jueves 31 de Agosto con el partido entre las academias de Niche vs Jthen; mientras que el viernes se estarán enfrentando Sánchez vs Dpt, Bibí Vs Banana, Acevedo vs Yindo y Fortunato vs Mickeys Prospect.

Los eventos de la BPL-BEISBOL cuentan con el aval de la Federación Dominicana de Beisbol (FEDOM) presidida por el Lic. Juan Núñez, la Asociación de beisbol de la provincia Santo Domingo (ABEPROSADO) presidida por Cristian Pimentel, la oficina del Comisionado de beisbol nacional de las pequeñas ligas (COBEPELI) que preside Quilvio Veras y la oficina de Major Legue Baseball en República Dominicana por Yerik Pérez.

of-am