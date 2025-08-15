LIDOM dedicará la temporada 2025-26 a Juan Marichal

Juan Marichal

SANTO DOMINGO.- La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) ha anunciado que la próxima temporada de pelota invernal será dedicada al legendario lanzador dominicano, Juan Marichal.

A través de un comunicado de prensa, la liga hizo pública la decisión sobre la dedicatoria del torneo que inicará el próximo 15 de octubre.

“Juan Marichal no sólo representa la excelencia en el montículo, sino también los más altos valores del deporte. Su disciplina, talento y espíritu competitivo lo convirtieron en un referente mundial y en un orgullo eterno para la República Dominicana. Este campeonato se dedicará a él como muestra de gratitud por su legado y por inspirar a generaciones enteras de peloteros. Honrar a Don Juan Marichal es honrar la historia misma de nuestro béisbol. Su nombre estará siempre asociado a la grandeza y a la identidad deportiva de nuestro país”, señaló Vitelio Mejía Ortiz, presidente de LIDOM, a través del referido comunicado de prensa.

Entre 1957 y 1973, Marichal vistió en ocho temporadas distintas la camiseta de los actuales campeones de la LIDOM, así como del Caribe, Leones del Escogido. Ganó el premio de Novato del Año en la temporada 1958-59, fue Jugador Más Valioso de la Serie Final durante la campaña 1960-61 y terminó ganando tres títulos junto a los Leones. Las hazañas de Marichal llevaron al Escogido a retirar su número 27.

En 108 partidos en los que accionó (entre temporada regular y playoffs), sostuvo récord de 40 ganados y 26 perdidos, así como una efectividad de 1.90 y un ERA+ de 151 en 629.2 entradas de labor. Ponchó a 462 contrincantes y otorgó 108 transferencias. Su promedio de hits y bases por bolas por entrada lanzada (WHIP) fue de 1.05 y su picheo independiente de defensa (FIP) de 1.43 en su paso por LIDOM.

En 1983, Marichal se convirtió en el primer dominicano en la historia en entrar al Salón de la Fama de Cooperstown, tras una carrera de 16 años en MLB, donde tuvo una efectividad de 2.89 en 3,507 entradas, ponchando a 2,303 bateadores y terminando con un bWAR de 61.8. Fue invitado en diez ocasiones al Juego de Estrellas y ganó un título de picheo en 1969.

of-am