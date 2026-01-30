“Liderazgo Femenino 2026” será en el hotel Intercontinental SD

SANTO DOMINGO. – El próximo sábado 21 de febrero, el Hotel Intercontinental Real Santo Domingo acogerá “Liderazgo Femenino 2026”, un evento enfocado en la entrega de herramientas tangibles que permitan a las dominicanas proyectar su crecimiento profesional.

En su segunda edición, el certamen facilitará estrategias para optimizar la productividad de las féminas mediante la automatización, y descollar tanto dentro como fuera de las estructuras corporativas.

Esta entrega responde a una necesidad crítica del mercado actual: trascender la motivación para centrarse en la implementación.

Los conocimientos serán impartidos por mujeres que ya lograron romper el techo de cristal y liderar industrias competitivas.

INVERSIÓN INTELIGENTE Y RENTABLE

Para las empresas, enviar a sus ejecutivas y colaboradoras significa dotarlas de nuevas competencias en liderazgo y eficiencia operativa que impactarán de forma directa en sus resultados.

Para las dueñas de negocios y emprendedoras, representa el acceso a metodologías probadas para escalar sus marcas y estructurar sus operaciones.

Las asistentes no solo recibirán teoría; saldrán con hojas de ruta claras para aplicar de inmediato, enfocadas en la rentabilidad, la visibilidad estratégica y la gestión eficiente del tiempo y los recursos.

CONFERENCIAS Y MESAS DE ALTO NIVEL

La programación oficial se estructura en torno a conferencias magistrales, mesas de alto nivel y paneles estratégicos.

La jornada iniciará con la visión estratégica de Irene Morillo, quien abrirá con ‘Conviértete en Referente Estrella’, ofreciendo las claves para construir una autoridad rentable.

Con posterioridad se dará paso a la Mesa Ejecutiva: «Liderazgo femenino en estructuras corporativas y toma de decisiones» también moderado por Morillo, seguida de otras actividades.

La dinámica del evento propicia la creación de relaciones significativas que se traducen en alianzas estratégicas y oportunidades de negocio concretas.

