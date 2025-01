Licey se afianza en primer lugar round robin; Leones triunfan

Jugadores del Licey celebran

SANTO DOMINGO.– El zurdo Nico Tellache lanzó cinco sólidas entradas de una carrera y Domingo Leyba bateó cuadrangular solitario por el prado izquierdo en el cierre del segundo episodio para conducir a los Tigres del Licey a una victoria 6-1 sobre las Estrellas Orientales en partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal en la continuación del round robin del Torneo de Béisbol Invernal, opción a la Copa Banreservas, en memoria a don José León Asensio.

Con su segundo triunfo al hilo, los bengaleses (6-2) se alejan en el primer lugar a dos juegos completo de los Orientales (4-4), que cayeron por segundo día seguido.

En su labor completa, Tellache (1-0) aceptó cuatro imparables, con una carrera y cinco ponches para acreditarse la victoria. Perdió el abridor Andy Otero (0-1) al ser castigado con tres vueltas, ocho imparables, incluido el jonrón de Leyba, con un boleto y tres ponches.

También tiraron Enyel De Los Santos en el 6to, Jairo Asencio (7mo), Wander Suero (8vo) y Ulises Joaquín en el 9no.

Por las Estrellas, Robinson Canó disparó dos imparables; José Barrero un doble; Juniel Querecuto y Wilfredo Tovar un hit.

Domingo Leyba conectó jonrón y dos dobles; Cristhian Adames triple remolcador de dos vueltas; Gustavo Nuñez ligó par de hits; Johan Rojas, Sergio Alcántara y Troy Johnston dieron un imparable para los ganadores.

Las Estrellas se fueron arriba 1-0 en la misma primera entrada ante el zurdo abridor Nico Tellache por imparable remolcador de Oscar González al pardo izquierda que permitió anotar a Wilfredo Tovar desde la intermedia.

La ofensiva azul no se hizo esperar e igualó la pizarra 1.1 en el cierre del primer episodio ante el abridor Andy Otero. Luego de Emilio Bonifacio entregar el primer out por la vía 5-3, Sergio Aacántara pegó imparable al prado derecho. Miguel Andújar falló con elevado al right. Troy Johnston conectó sencillo al bosque central moviéndose Alcántara hacia la tercera base desde donde anotó por un balk del lanzador Otero.

Los azules tomaron el control del juego en el cierre del segundo episodio ante Otero. Domingo Leyba abrió el episodio con cuadrangular por el prado derecho. Francisco Mejía ligó doble por el right. Gustavo Núñez pegó hit por tercera. Anotando Mejía en la jugada por error en tiro del pitcher Otero al inicialista.

Ampliaron en la baja del octavo al marcar tres rayas más ante el relevista Spencer Patton. Miguel Andújar y Troy Johnston negociaron boletos gratis. Luis Barrera entra a correr por Andújar. Cristhian Adames despacha triple remolcador de tres vueltas. Concluye la labor de Patton. José M. Fernández se hace cargo de la situación. Domingo Leyba recibe boleto gratis. Francisco Mejía bateó para doble matanza anotando Adames desde la antesala.

LEONES 8 AGUILAS 6

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Un cuadrangular solitario en la novena entrada por parte de José Sirí fue la tapa al pomo para la victoria de los Leones del Escogido 8-6 sobre las Águilas Cibaeñas en un partido escenificado en el estadio Cibao, de esta ciudad.

Las cuyayas venían de colocar el juego por tan solo una carrera en el octavo, pero “El Rayo” encontró una curva en la zona que le dejó Fernando Abad para enviar la pelota a las graderías del jardín izquierdo a 416 pies de distancia con una velocidad de salida de 105.4 millas por hora.

Las primeras tres vueltas de los capitaleños fueron fabricadas en el segundo acto ante Luis Felipe Castillo luego de que Jean Segura abriera con indiscutible por la tercera base, Yamaico Navarro tomara boleto y Luis Liberato conectara infield-hit al lanzador que llevó a Segura al plato. Con corredores en segunda y tercera, Erik González se embasó por error del antesalista, entrando así en carrera los dos hombres que estaban en circulación

En el cuarto, Castillo caminó a González, que pasó a la intermedia por lanzamiento salvaje y se robó la tercera. Una transferencia a Sirí colocó corredores en las esquinas, y Castillo fue sustituido por Pedro Payano, quien fue recibido con un doble empujador de Sócrates Brito al central, que a su vez llevó a Sirí a la antesala desde donde pisó la registradora por elevado de sacrificio de Caminero al central

Los visitantes sumaron una más cuando llenaron las bases en el sexto con dos outs y Héctor Rodríguez pegó sencillo remolcador al central frente a Jonathan Hernández. La número siete se produjo en el séptimo en las piernas de González que, luego de conectar incogible al central ante Jhan Maríñez y robarse la segunda, anotó con triple de Sirí al central.

Los aguiluchos se acercaron 5-4 en el quinto capítulo, en el que hicieron saltar del montículo al abridor Norge Ruiz, que dejó hombres en las esquinas con un out. Diógenes Almengó entró a lanzar, pero con un lanzamiento salvaje permitió que Ramón Torres anotara desde tercera y caminó a Geraldo Perdomo y Anthony García. Kenny Hernández subió a la lomita, y Harold Ramírez pegó imparable al central productor de dos.

Ruiz se presentó en 4.1 entradas de tres anotaciones, cinco ponches y una base por bolas, aunque salió sin decisión. La victoria fue para Norwith Gudiño (1-0), que sacó tres outs en el octavo, uno de ellos por la vía del ponche, tras heredar situación de bases llenas sin out. Jimmy Cordero (2) consiguió el salvamento ponchando a dos en el noveno. El lanzador derrotado fue Castillo (0-1), luego de permitir cinco rayitas en 3.1 episodios.

Con el triunfo, los Leones (5-3) se quedan solos en la segunda posición del Round Robin a un juego del Licey (6-2), equipo con el que buscará empatar este sábado. Las Águilas (1-7) se hunden más en el sótano.

Por los rojos, Sirí bateó de 5-2, con jonrón, triple, dos empujadas, dos anotadas y base por bolas; Caminero bateó de 5-2, con doble y una producida; González, de 4-1, con dos anotadas, una remolcada, una transferencia y una base robada, y Brito, de 4-1, con doble, una impulsada, una anotada y dos boletos.

Por los santiagueros, Ramírez se fue de 5-2, con dos producidas y una anotada, y Jonathan Villar, de 4-1, con dos anotadas.

POSICIONES

JJ G P PCT JD Licey 8 6 2 0.750 – Escogido 8 5 3 0.625 1.0 Estrellas 8 4 4 0.500 2.0 Aguilas 8 1 7 0.125 5.0

of-am