Licey anuncia rotación para los próximos cinco partidos en RD

SANTO DOMINGO. – Los Tigres del Licey anunciaron su rotación abridora para los próximos cinco compromisos de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), con una programación que incluye enfrentamientos ante las Águilas Cibaeñas, los Toros del Este, los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido.

El derecho Luis Gil será el encargado de abrir este martes 3 de noviembre frente a las Águilas, en el estadio Cibao de Santiago, a partir de las 7:30 de la noche. En sus dos presentaciones de la campaña, acumula cinco entradas, un imparable permitido, cinco boletos y siete ponches, con efectividad de 0.00.

MARTÍNEZ Y MEDINA ENFRENTARÁN A LOS TOROS

Para el miércoles 4, el conjunto azul enviará al montículo al derecho Daniel Martínez, quien enfrentará a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli, de La Romana, a las 7:30 de la noche.

Martínez presenta récord de 1-0 y efectividad de 3.52. En sus dos salidas ha trabajado 7.2 entradas, con tres boletos y cinco ponches.

El viernes 6 será el turno de Adonis Medina, quien abrirá contra los Toros en el estadio Quisqueya Juan Marichal, también a las 7:30 de la noche. Medina tiene marca de 1-2 y acumula 13 entradas en tres aperturas, con un boleto otorgado y 14 bateadores ponchados.

GUTIÉRREZ Y ABREU CERRARÁN LA ROTACIÓN

El sábado 7, a las 5:00 de la tarde, el cubano Vladimir Gutiérrez enfrentará a los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya. El derecho tiene récord de 1-1 y registra 14 entradas lanzadas, nueve imparables permitidos, cinco boletos y 17 ponches.

La rotación semanal concluirá el domingo 8 de noviembre con Albert Abreu, quien abrirá frente a los Leones del Escogido, en el estadio de estos últimos, a las 5:00 de la tarde.

Abreu presenta efectividad de 0.00 y viene de dos destacadas aperturas, en las que trabajó 10 entradas, permitió cuatro imparables y una carrera limpia, además de ponchar a 14 bateadores sin conceder boletos.

Con esta programación, los Tigres del Licey procuran fortalecer su desempeño desde el montículo en una semana de cinco compromisos ante importantes rivales del campeonato invernal.

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