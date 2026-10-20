Licey anuncia rotación abridora para sus próximos 5 partidos

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SANTO DOMINGO.– Los Tigres del Licey anunciaron su rotación de lanzadores abridores para los próximos cinco compromisos de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), con una combinación de brazos experimentados y figuras con destacadas actuaciones en el béisbol internacional.

El conjunto azul iniciará esta secuencia de encuentros este martes 20 de octubre frente a los Gigantes del Cibao, en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, a partir de las 7:00 de la noche.

DANIEL MARTÍNEZ ABRIRÁ EL MARTES

El derecho estadounidense Daniel Martínez será el encargado de subir al montículo ante los Gigantes del Cibao. El lanzador llega después de una destacada campaña de verano con los Toros de Tijuana, en la Liga Mexicana de Béisbol, donde registró marca de 7-1 y efectividad de 1.94 en 17 aperturas.

Martínez hará su debut con los Tigres en el actual torneo otoño-invernal, con la misión de aportar consistencia a la rotación azul.

LUIS GIL LANZARÁ ANTE LOS TOROS DEL ESTE

Para el miércoles 21, el Licey designó al derecho Luis Gil para enfrentar a los Toros del Este, en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, a las 7:30 de la noche.

Gil regresa al béisbol invernal dominicano después de su participación en la temporada 2020-2021. En las Grandes Ligas acumula 269 entradas y un tercio, efectividad de 3.61, 272 ponches y WHIP de 1.28.

El lanzador fue reconocido como Novato del Año de la Liga Americana en 2024, tras terminar con marca de 15-7, efectividad de 3.50 y 171 ponches en 29 aperturas.

Durante 2026 tuvo una participación limitada debido a una inflamación en el hombro. Luego de recuperarse, regresó a los Yankees de Nueva York como relevista y cerró su actuación con 27.1 entradas lanzadas, 14 carreras limpias permitidas y 17 ponches.

ADONIS MEDINA ENFRENTARÁ A LAS ESTRELLAS

El derecho Adonis Medina será el abridor del viernes 23 de octubre frente a las Estrellas Orientales, en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, a las 7:30 de la noche.

Medina viene de una sobresaliente actuación con los Toros de Tijuana, en México, donde terminó la temporada de verano con récord de 8-2, efectividad de 2.86 y 77 ponches en 15 aperturas.

En el torneo dominicano ya tuvo una destacada presentación en el partido inaugural del Licey, al completar cinco entradas de una carrera, sin conceder bases por bolas y con nueve ponches.

VLADIMIR GUTIÉRREZ ABRIRÁ EL SÁBADO

El sábado 24, el cubano Vladimir Gutiérrez tendrá la responsabilidad de enfrentar a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, de Santiago de los Caballeros, a partir de las 6:00 de la tarde.

Gutiérrez participó durante el verano en la Liga Mexicana de Béisbol con los Pericos de Puebla. En su más reciente presentación con el conjunto azul, lanzó 4.1 entradas, permitió cuatro imparables y tres carreras, concedió dos boletos y ponchó a ocho bateadores.

ABRIDOR DEL DOMINGO ESTÁ PENDIENTE

Para el domingo 25, cuando los Tigres reciban nuevamente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Quisqueya Juan Marichal, a las 5:00 de la tarde, el equipo todavía no ha anunciado su lanzador abridor.

La dirigencia azul evaluará las opciones disponibles en su cuerpo de lanzadores para determinar quién asumirá esa responsabilidad y completar la rotación de la semana.

Con esta programación, el Licey busca mantener la competitividad de su cuerpo de pitcheo durante una exigente secuencia de partidos frente a rivales de la liga dominicana.

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