Liberación de diplomático RD se produjo si que hubiera operativo

SANTO DOMINGO.- La liberación el martes en la noche del diplomático dominicano Carlos Guillén Tatis, quien durante cuatro días estuvo secuestrado por una banda de delincuentes en Haití, se produjo sin que hubiera ningún operativo, confirmó a ALMOMENTO.NET una fuente de alto nivel del gobierno de Haití.

La liberación se produjo gracias más bien a la colaboración que prestó Germine Joly, alias Yonyon, uno de los líderes de la banda “400 Mawozo”, que precisamente este miércoles fue extraditado a los Estados Unidos por estar involucrado en el secuestro en Haití hace tres años de 16 norteamericanos y un canadiense.

Trascendió que, a instancia de autoridades de Estados Unidos, Yonyon llamó telefónicamente a los secuestradores del diplomático dominicano, de 73 años, y les recomendó que lo liberaran, a lo cual éstos accedieron en forma pacífica y sin recibir el pago de ningún rescate. Se dijo que la mediación norteamericana en este caso fue hecha porque Guillén Tatis también tiene nacionalidad estadounidense.

NO FUE MALTRATADO

La fuente dijo a ALMOMENTO.NET que Guillén Tatis no fue maltratado durante su cautiverio porque las bandas haitianas no acostumbran a hacerlo. Incluso permitieron que él y “otro secuestrado” prepararan una sopa de arroz y espagueti para su alimentación, pero el dominicano no comió de la misma porque es diabético. Ante esta situación le suministraron frutas y otros alimentos.

La liberación de Guillén se produjo el martes alrededor de las 10:00 de la noche. Este salió del lugar conduciendo su vehículo, el mismo en el que había sido secuestrado, pero como estaba oscuro se extravió. Finalmente fue auxiliado por una unidad de la Policía, la cual lo llevó a una estación.

ANDABA SOLO Y SIN SEGURIDAD

Fuentes de la Embajada de la República Dominicana en Puerto Príncipe resaltan que el secuestro de Guillén Tatis se produjo cuando se dirigía a territorio dominicano solo, en un vehículo no oficial y sin seguridad.

Agradecieron la colaboración y preocupación que mostró el primer ministro de Haití, Ariel Henry, para que se resolviera este caso.

sp-am