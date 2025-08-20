Leonel ve hay crisis debido al «uso indebido» de recursos

Leonel Fernández

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández opinó este miércoles que en la República Dominicana hay una crisis como consecuencia del uso indebido de recursos estatales durante el proceso electoral de mayo del 2024.

“Lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana es el costo de haberse atrevido, con dinero público, a comprar unas elecciones, y el pueblo se la está cobrando, porque el enojo y la ira popular que hoy existe es inenarrable”, afirmó.

Hablando durante un acto en el que fue relanzado el denominado “Frente de Balagueristas con Leonel”,

Señaló que el PRM tomó cuantiosos préstamos con la excusa de realizar inversiones, pero esos fondos terminaron gastados en la campaña presidencial.

Citó como ejemplo la renegociación del contrato de AERODOM, mediante el cual se proyectó la construcción de un puente paralelo al Jacinto J. Peynado, un elevado junto al puente flotante y un hospital traumatológico en San Cristóbal, pero «ninguna de esas obras se ha realizado» porque el dinero «se gastó en política”.

EL ACTO DE LOS BALAGUERISTAS

El encuentro del Frente de Balagueristas Con Leonel fue celebrado en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, con la asistencia, según se dijo, de dirigentes reformistas de todo el país, quienes se comprometieron a trabajar por el retorno de Leonel Fernández a la presidencia de la República.

Entre estos últimos se encontraban Ángel Lockward, Domingo Plácido, Germán Castro, Roque Pujals, Milagros Díaz, Bianela Bello Pons, José del Carmen Acosta, Marcos Álvarez, Pablo Suárez, Torrez Madera y Freddy Johnson Castillo.

Lockward aseguró que en la calle ya no se discute si Leonel ganará: “Lo que se discute es que ganará en primera vuelta”.

“El país necesita un presidente noble, que no mienta y que se conduela de la gente. Cuando usted habla con el presidente actual (Luis Abinader), de lo único que puede estar seguro es de que no cumplirá lo que dice. Por eso se requiere que vuelva Leonel”, declaró.

Por su parte, Plácido, coordinador del Frente, dijo que este grupo busca aportar entre un 2 % y un 5 % del voto electoral. Dejó claro que ninguno de sus miembros pertenece a la Fuerza del Pueblo.

of-am-sp