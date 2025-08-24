LF ve apagones, escasez de agua y altos precios irritan al pueblo

Leonel Fernández

SAN PEDRO DE MACORIS. – El expresidente Leonel Fernández acusó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de condenar al país a “vivir en la oscuridad”, en medio de una crisis marcada por apagones prolongados, escasez de agua y el incremento constante en los precios de los alimentos.

“Nos han condenado a vivir en la oscuridad. Después de haberse resuelto durante nuestra gestión el servicio eléctrico, ahora tenemos tandas de apagones de más de 8 horas. El pueblo está irritado, el pueblo está molesto, el pueblo está indignado, por eso desde ya le dicen que preparen sus maletas, porque en el 2028 e’ pa’ fuera que van”, expresó Fernández al encabezar un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Consuelo.

Señaló que el actual gobierno se ha especializado en dar apagones “de noche y de día”, pero que lo más preocupante es que “no saben por qué son los apagones”. En ese sentido, cuestionó las múltiples explicaciones oficiales, que van desde el sargazo en las costas y las altas temperaturas, hasta supuestas averías en una turbina de la central Punta Catalina.

A la crisis energética, Fernández sumó la escasez de agua potable en todo el territorio nacional y el encarecimiento de los productos básicos.

“Todo anhelo de cambio en el actual gobierno se perdió, pero hay una esperanza renovada en la Fuerza del Pueblo”, afirmó.

CRISIS HOSPITALARIA

Fernández también criticó la gestión del sector salud en la provincia, destacando la falta de mantenimiento e inversión en los hospitales. Recordó que la remodelación del Hospital Regional Dr. Antonio Musa ha sido inaugurada tres veces sin que concluyan los trabajos.

Asimismo, denunció el desplome del techo del hospital Jaime Oliver Pino hace apenas dos meses y calificó como “una tragedia” el abandono del hospital del distrito municipal El Puerto, donde las comunidades no pueden acceder a servicios básicos de salud.

“Tenemos un gobierno ineficiente, indolente e insensible a los problemas básicos de esta población”, sentenció.

JURAMENTACION

La FP dice que juramentó a exintegrantes del gobernante PRM, del PLD, así como también a líderes religiosos y personalidades influyentes del municipio de Consuelo.

Entre los juramentados están Luisa Mercedes De los Santos, Virgen Castillo Acosta, Jorge Antonio Castillo Acosta, Jean Carlos García Polanco, Ana María Santana Figueroa, Jorge Giménez Santana, Juana María Castillo Santana y Germán Ezequiel Tiburcio.

También María Altagracia Gabot (La Máquina), Freddy Medina, Mario Beltré, Tanya Soto, Yosandy Santana (presidente del Movimiento Juventud Fuerza del Pueblo), Robert Bonilla, Santos Ortiz, Roberto Antonio Santana (reformista y excandidato a regidor), Julio César Brito y Julio César Castro.

