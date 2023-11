Leonel propone creación de bono para amortiguar precios comida

Leonel Fernández

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, propuso la creación de un bono para amortiguar la carestía de los alimentos.

Explicó que «la gente se está quejando de que no hay dinero en las calles y de que el precio de los alimentos está muy elevado, lo que representa dificultad para poder conseguirlos».

«Por donde voy la gente me dice: Leonel, no hay dinero en la calle y la comida está muy cara», aseguró el ex Mandatario en un video publicado en las redes sociales.

«Los ciudadanos tienen razón. El 49% de los dominicanos ha tomado prestado para comprar alimentos. Nuestra gente no se merece eso. Vamos a darle solución, ¡sin más excusas!».

«Propongo la creación de un bono especial de 1,500 pesos para el mes de noviembre y otro de igual monto para diciembre. Con esto ayudamos a las familias dominicanas hoy y, también garantizamos que en las navidades tengan comida en la mesa», dijo.

Indicó que «esa inversión social, representa menos del 50% de los recursos destinados a la promoción del candidato presidencial del PRM. Esta ayuda equivale tan solo al 0.3% de los préstamos que tomó este gobierno y que no sabemos a dónde fueron a parar».

«Nuestro país necesita menos gastos en intentos reeleccionistas y más inversión para nuestro pueblo ¡De eso se trata!», concluyó el también presidente del partido Fuerza del Pueblo.

jt/am/sp