Lester Quiñones buscará una nueva oportunidad en la NBA

Lester Quiñones

ORLANDO.- Lester Quiñones, agente sin restricciones, hará la próxima pretemporada con los Orlando Magic con el objetivo de hacerse un hueco en el roster final, o bien conseguir uno de los dos contratos Two-way, informó HoopsHype.com.

El año pasado disputó 13 partidos oficiales entre Philadelphia 76ers y New Orleans Pelicans con unos promedios de 6,6 puntos, 1,5 rebotes y 1,8 asistencias por jornada.

Asimismo, también destacó en las filas de los Birmingham Squadron de la G League donde fue uno de los mejores anotadores del torneo con 21,6 puntos, 6,8 rebotes y 4,8 asistencias por noche.

Formado en Memphis y fuera de los puestos de acceso al Draft 2022, a lo largo de su carrera como profesional ha vestido los colores de Golden State, Philadelphia y New Orleans, además de varios equipos de la Liga de Desarrollo.

McDaniels a Pelicans

Jalen McDaniels ha alcanzado un acuerdo por una temporada con los New Orleans Pelicans, informó Shams Charania del medio ESPN.

El ex de Washington Wizards buscará hacerse un hueco en el conjunto dirigido por Willie Green después de disputar solo 4 partidos oficiales el año pasado.

of-am