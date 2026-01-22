Leones remontan para vencer a Toros y lideran final beisbol RD

Junior Lake es felicitado por otros jugadores.

SANTO DOMINGO.- En el primer partido de la serie final de LIDOM, los Leones del Escogido vinieron de atrás este miércoles en el octavo episodio con un rally de cinco anotaciones para vencer 7-6 a los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con la pizarra 6-2, los campeones nacionales y del Caribe atacaron sin piedad a Jean Carlos Mejía con sencillos consecutivos de Héctor Rodríguez y Erik González para que el primero alcanzara el plato con un doble de Sócrates Brito al prado izquierdo. Con corredores en segunda y tercera, Junior Lake conectó infield-hit por tercera para remolcar a González, y un rodado de Raimel Tapia a la inicial movió a los corredores a posición anotadora.

El ataque continuó y una transferencia a Yamaico Navarro llenó las almohadillas para que un indiscutible de Alcides Escobar enviara a la registradora a Lake y Brito con el empate. Joe Corbett entró a lanzar y otorgó boleto a Michael De la Cruz para volver a llenar las almohadillas. Franchy Cordero, como emergente, bateó elevado de sacrificio al jardín derecho para empujar a Navarro con la de la ventaja.

Los escarlatas abrieron el primer episodio con un doble de Rodríguez al jardín izquierdo contra Enny Romero, anotando con un imparable de Lake al central, quien se movió a segunda con lanzamiento desviado, se robó la tercera y anotó con un balk.

Los visitantes respondieron en el segundo acto con un cuadrangular de dos carreras por parte de Eddie Rosario al bosque derecho ante Travis Lakins, que posteriormente golpeó a Yairo Muñoz y transfirió a Jeimer Candelario, por lo que fue sustituido por Derek West, a quien Onix Vega le pegó sencillo al central para llenar las bases sin out. Tras un ponche a Rudy Martin, West caminó a Eric Filia para que los romanenses marcaran la tercera vuelta. Una batazo para doble matanza por parte de Sergio Alcántara a la inicial terminó la entrada.

El lanzador ganador fue Aneurys Zabala (1-0), quien se presentó en un acto de una vuelta y dos ponches. La derrota fue para Mejía (0-1) que permitió las cinco carreras del octavo en un tercio. El salvamento fue para Stephen Nogosek (1) al tirar el noveno en blanco.

Por los melenudos, Rodríguez se fue de 4-3, con doble, dos anotadas y una base por bolas; Lake, de 3-2, con dos producidas, dos anotadas, una transferencia y dos bases robadas; Brito, de 2-1, con doble, una empujada, una anotada, dos boletos y dos bases robadas, y Escobar, de 4-1, con dos impulsadas.

Por los taurinos, Rosario bateó de 5-1, con jonrón, dos remolcadas y una anotada, y Eloy Jiménez, de 5-3, con dos dobles, una producida y dos anotadas.

of-am