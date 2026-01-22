Leones del Escogido rinden homenaje a Moisés Alou

Moisés Alou acompañado por parte de la directiva de los Leones

SANTO DOMINGO.- En el inicio de la Serie Final este miércoles en el estadio Quisqueya Juan Marichal, el Escogido Baseball Club homenajeó a Moisés Alou, cuatro veces campeón como gerente general de los melenudos.

Alou guió al conjunto al campeonato en las temporadas 2009-10, 2011-12, 2012-13 y 2015-16, completando así la dinastía escogidista más reciente.

Alou, hijo de Felipe Rojas, otra leyenda de los rojos, realizó el lanzamiento inaugural de la Serie Final en la que los Leones van en busca de la corona 18. Junto al ex Grandes Ligas estuvieron los directivos Eduardo Najri, presidente; Fernando Armenteros, vicepresidente ejecutivo; José Miguel Bonetti Du-Breil, director; Kai Schoenhals, Luis Manuel Bonetti Mesa y Otto Obritzhauser, miembros de la Junta Directiva, y José Miguel Bonetti Terán.

Felipe Rojas Alou ganó múltiples campeonatos como jugador y como dirigente de los Leones, mientras que Luis Rojas, hermano de Moisés, también fue campeón como dirigente y como gerente general.

El ex gerente de los campeones nacionales y del Caribe representa el legado ganador que el Escogido sale a defender en cada juego, por lo que fue recibido de pie por el público presente que se dio cita para el primer compromiso de los capitaleños ante los Toros del Este.

El homenaje a Moisés es una muestra del orgullo que representa para los Leones del Escogido.

of-am