Leones de RD listos para la defensa corona Serie del Caribe

GUADALAJARA, México.- Los Leones del Escogido de la República Dominicana están preparados para defender a partir de este domingo el campeonato de Serie del Caribe que obtuvieron el año pasado. De acuerdo al mánager Ramón Santiago, el enfoque está dirigido hacia el trofeo.

“Nosotros ya no estamos representando solo a los Leones, sino también a todo un país que está esperando que llevemos la corona a casa. Vinimos aquí a ganar y ese es el mensaje que estamos transmitiendo, que no se conformen con simplemente lograr el campeonato en Dominicana. Si nosotros ganamos aquí también, vamos a celebrar doble”, declaró el timonel escarlata.

A Santiago le gusta el balance del equipo tricolor para este evento, en el cual se busca la sexta corona para el Escogido y la número 24 para el país. También los bicampeones nacionales Leones tratarán de convertirse en el segundo club de Lidom en repetir cetros caribeños. Las Águilas Cibaeñas ganaron las versiones de 1997 y 1998.

El núcleo de los Leones incluye a Junior Lake, Sócrates Brito, Christian Adames, Erik González y Gustavo Núñez, así como también a los lanzadores Travis Lakins, Oscar De la Cruz, Enny Romero, Jefry Yan, entre otros.

“Tenemos velocidad, una defensa sólida y buen pitcheo. La parte de los abridores tiene mucha calidad, con De la Cruz y Romero reforzando, ya que ambos fueron de los mejores pitchers de Lidom. En el bullpen tenemos brazos que nos van a ayudar mucho”, indicó.

Precisamente De la Cruz, quien tuvo récord de 2-1, 1.73 de efectividad, 1.00 de WHIP y 11 ponches en 26.0 innings con las Águilas en el Round Robin, abrirá el partido de este domingo a las 9:30 de la noche (hora dominicana), contra los Charros de Jalisco (México Rojo) en el Estadio Panamericano.

Sobre la competencia, Santiago resaltó el buen nivel con el que contarán los equipos que participarán en esta Serie del Caribe, donde además de los Charros el Escogido estará enfrentando a los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Federales de Chiriquí (Panamá) y Tomateros de Culiacán (México Verde).

“Hay que trabajar para conseguir ganar la serie. Sabemos que vamos a tener equipos rivales que quieren ganarnos y nosotros queremos ganarles a ellos también”, agregó.

Cambios en el roster

Previo al límite de inscripción del roster definitivo, República Dominicana incorporó al relevista derecho Jimmy Cordero (GC) y al receptor Geraldi Díaz (GC), en sustitución de Joe Corbett y de Julio E. Rodríguez.

Corbett está próximo a cerrar un acuerdo con una organización del béisbol organizado y Rodríguez presenta tema con su visado.

